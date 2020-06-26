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Российская газета

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

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Источник изображения: пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту

В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая потеряла туфлю, но не сбилась и продолжила идти строевым шагом. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

"Золушкой" оказалась 26-летняя Ксения Кальчинская. Она служит фельдшером зенитно-ракетного полка дивизии противовоздушной обороны Балтфлота. Вчера девушка участвовала в параде в третий раз.

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов вручил Ксении памятную медаль командующего, грамоту и букет роз перед строем военнослужащих.

Александр Носатов отметил, что он вместе с командующим парадом Победы, заместителем командующего Балтийским флотом вице-адмиралом Сергеем Елисеевым узнал о потерянной туфельке только после завершения парада. Проявив стойкость и выдержку, Ксения не сломала строй и продолжила движение. Присутствующие на трибуне даже не увидели, что на ноге у направляющей шеренги отсутствует обувь.


Ульяна Вылегжанина (Калининград)

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