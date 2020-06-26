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ТАСС

Военные самолеты "Ил" оборудуют комплексами обороны от зенитных ракет

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Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Главный конструктор АО "Радиоприбор" Евгений Глебов отметил, что производство комплексов обороны - новая задача для завода

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Военные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, позволяющими защитить самолеты от попадания зенитных ракет. Об этом сообщил в четверг журналистам главный конструктор АО "Радиоприбор" Евгений Глебов.

"Комплексы обороны [зенитных ракет] ставятся на Ил-76МД-90А, а также на новый топливозаправщик Ил-78М-90А. На первом образце топливозаправщика стоит система, которую изготовил разработчик (ВНИИ "Экран" - прим. ТАСС), а Ил-76МД-90А выпускается серийно, поэтому туда мы ставим серийные комплексы обороны", - рассказал он.

Глебов отметил, что производство комплексов обороны - новая задача для завода. Основу комплекса составляет станция активных помех, которая воздействует на системы зенитных ракет. "Зенитные ракеты имеют два принципа действия: радиолокационная головка самонаведения и головка с инфракрасным активным самонаведением. Поэтому в комплексе обороны есть станция помех, которая активно воздействует на излучение от летящей ракеты и дает ей ложное направление, после чего ракета уходит в сторону", - отметил главный конструктор.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полетов, точность пилотирования и десантирования. Последняя модификация широко известного транспортника отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси. На базе Ил-76МД-90А создается самолет-заправщик Ил-78М-90А.

Модернизированный Ил-98М-90А оснащен новым пилотажно-навигационным комплексом и средствами связи. При работах применялись унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А агрегаты. Срок службы Ил-78-2 увеличен.

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