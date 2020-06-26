Летные испытания космического комплекса "Байтерек" начнутся в 2022 году

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Летные испытания космического комплекса "Байтерек" (Назарбаевский старт) начнутся в 2022 году, следует из протокола о внесении изменений в договор России и Казахстана о строительстве.

Документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

"Стороны обеспечивают начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса в 2022 году", - говорится в документе.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил назвать комплекс в честь первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева.

Как сообщили 21 августа 2019 года агентству "Интерфакс" в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется осуществить с "Байтерека" в конце 2022 года.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы.