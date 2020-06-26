SIG Sauer выпустил новую винтовку

Для тех, кто любит покупать оружие в полном комплекте SIG Sauer выпустил новую модель винтовки. Вчера, 24 июня, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что линейка «готового к использованию» оружия TREAD пополнилась моделью M400 TREAD COIL.

«M400 TREAD COIL сочетает в себе инновации и ценности бренда SIG Sauer. Эта винтовка уникальна тем, что поставляется с установленным на заводе коллиматорным прицелом, что делает ее готовой к использованию сразу после приобретения, наряду с другими популярными опциями, ранее доступными только при приобретении аксессуаров», — рассказали в пресс-службе SIG Sauer.

Винтовка M400 TREAD COIL Источник изображения: thefirearmblog.com

Новая винтовка выпущена на базе модели M400 TREAD, но уже «с коробки» идет с коллиматорным прицелом ROMEO5. Кроме того, эта модель оснащена матчевым спусковым механизмом, облегченным цевьем с дополнительной рукояткой, телескопическим прикладом и дульным тормозом.

M400 TREAD COIL доступна в калибре 5,56 мм. Длина ствола составляет 40,5 см, шаг нарезов – 1:8. Масса винтовки, со всеми аксессуарами, включая магазин, составляет менее 3,2 кг. Рекомендованная производителем розничная цена для американского рынка — $1100.