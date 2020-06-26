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Российская газета

Пропавший танк Т-90 образца 1992 года нашелся в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

В ходе ожесточенных разборок боевиков незаконных вооруженных формирований друг с другом в Идлибской зоне после долгого перерыва засветился трофейный Т-90.

Эту боевую машину террористам удалось захватить в неисправном состоянии у подразделений сирийской армии в середине февраля текущего года.

Речь идет о самой старой модификации, которая в различных источниках фигурирует как образец 1992 года. От современных версий она отличается отсутствием тепловизионного прицела (установлен инфракрасный, с более скромными характеристиками по дальности и возможностям обнаружения). Его литая башня несколько отстает по защитным свойствам от применяемых в настоящее время сварных.

Двигатель менее мощный, всего 840 л.с. против 1000 л.с. у Т-90А и 1130 л.с. у Т-90М.

Используемые гусеничные ленты аналогичны тем, что эксплуатируются на Т-72.

У захваченной машины была неисправна башенная зенитная пулеметная установка. Судя по появившимся в Сети изображениям, боевикам не удалось ее починить до сих пор.

Когда "девяностый" оказался у бандформирований, военные эксперты были уверены, что правительственным войскам быстро удастся его нейтрализовать. Однако до недавнего времени этот танк практически нигде не появлялся, что его и спасало.

В российских сухопутных войсках в настоящее время основными являются Т-90А. В этом году на вооружение начали поступать новейшие Т-90М, которые не только не уступают лучшим зарубежным бронемашинам, но и превосходят их по ряду характеристик.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
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