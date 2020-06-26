Турция подтягивает ливийских боевиков-исламистов к границам Египта

Профессор по вопросам национальной безопасности в Военной академии им. Насера (Каир) генерал-майор Вооружённых сил Египта Мохаммед Кашкуш считает, что Турция нацелена на контроль над всеми основными военными базами в Ливии.

Анкара уже взяла под свой фактический контроль авиабазы «Митига» и «Аль- Ватия», а также военные объекты в портовом городе Мисурата на северо-западе североафриканской страны, ставшем основным перевалочным пунктом для переброски Турцией на ливийский фронт сирийских боевиков и ударных систем. Теперь, говорит египетский военный специалист, Турция, которая прикрывается поддержкой международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нацеливается на авиабазу «Джуфра», расположенную в центральной части арабской республики.

«Если это удастся (захват Турцией и формированиями ПНС авиабазы «Джуфра»), это нарушит египетский оборонительный буфер (на западных границах страны) и узаконит военные действия Египта в порядке осуществления права на самооборону», - сказал Кашкуш, как отмечает египетское издание Al-Ahram, фактически повторяя высказывания президента крупнейшей арабской республики Абделя Фаттаха ас-Сиси.

По словам египетского генерала, «важно, чтобы все понимали возможности Западного военного округа Египта».

«Здесь есть спецназ, десантники, артиллерия и другое. Они могут быть развёрнуты очень быстро, чтобы сформировать передовые оборонительные формирования для удержания «красной линии». Их возможности, как мы видели во время многочисленных учений, соответствуют поставленной задаче», - отметил военспец.

По мнению Кашкуша, присутствие боевиков-исламистов в Ливии уже давно представляет серьёзную угрозу для Египта.

«А вторжение Турции в ливийские дела и переброска ею наёмников-джихадистов из Сирии в соседнюю нам страну усугубили эту угрозу. Никто не может обвинить Египет в том, что он указал на своё законное право на самооборону, что он может прибегнуть к военной силе, включая прямое вмешательство для защиты своей национальной безопасности. В конце концов, никто не собирается выполнять эти задачи вместо самого Египта», - заключил Кашкуш.

Как сообщало EADaily, в ливийский конфликт постепенно втягивается Египет.