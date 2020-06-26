AeroVironment поставит НАТО БЛА "Рейвн" и "Пума-3AE"

ЦАМТО, 25 июня. Компания AeroVironment объявила о получении двух заказов на поставку беспилотных авиационных комплексов (БАК) Агентству НАТО по обеспечению и закупкам NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

Заключенные контракты предусматривают закупку тактических БЛА "Рейвн" и "Пума-3AE", а также запчастей. Общая стоимость продажи составила 9,804 млн. долл. Поставка в рамках первого заказа должна быть выполнена к августу 2020 года, второго – к октябрю 2020 года.

Заказы заключены в рамках трехлетнего базового контракта, подписанного с NSPA в январе 2020 года. Данное соглашение включает опцион на два дополнительных года логистической поддержки тактических БЛА "Рейвн", "Уосп" и "Пума". Общая потенциальная стоимость долгосрочного контракта составляет 80 млн. долл., включая закупку и поддержку тактических БАК компании AeroVironment, применяемых ВС ряда стран НАТО.

RQ-11B "Рейвн" предназначен для ведения разведки и целеуказания на малых высотах в дневное и ночное время на дальностях до 6,2 миль (10 км). БЛА оснащается ЭО/ИК блоком наблюдения "Мантис i23" (Mantis i23), лазерным целеуказателем и обеспечивает выдачу видеоинформации на наземные станции управления и удаленные терминалы в реальном масштабе времени. Размах крыла БЛА – 1,4 м, длина – 0,9 м, масса – 1,9 кг. Система переносится в рюкзаке одним военнослужащим, запуск аппарата осуществляется "с руки". Максимальная продолжительность полета БЛА с электрическим двигателем составляет около 90 мин.

БЛА "Пума-3AE" может применяться на суше и на море, переносится одним человеком, запускается "с руки". Размах крыла БЛА – 9,2 фута (2,8 м), максимальный взлетный вес – 15 фунтов (6,8 кг). БЛА оснащается ЭО/ИК блоком наблюдения "Мантис i45" (Mantis i45), Продолжительность полета БЛА – около 2,5 часов с обеспечением непрерывного наблюдения и выдачи изображения с высоким разрешением в любое время суток. БЛА обеспечивает выполнение задач на расстоянии до 20 км в зоне прямой видимости со стандартной антенной и до 60 км с антенной сопровождения большой дальности LRTA (long-range tracking antenna). БЛА водонепроницаем и может выполнять посадку на воду.

Семейство тактических БЛА компании AeroVironment использует общую наземную станцию управления и программное обеспечение, что позволяет улучшить взаимодействие и снизить затраты на обучение и логистику для сил НАТО.