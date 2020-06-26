Противотанковый УАЗ и "непробиваемый" Т-64БВ показали в Донецке

На военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подразделения Народной милиции в Донецке продемонстрировали модернизированные образцы военной техники.

Впервые был показан бронетранспортер БТР-80, получивший возможность эффективно уничтожать различные цели. Местные специалисты установили на него прицел и пусковые установки, способные применять противотанковые управляемые ракеты комплексов "Фагот" или "Конкурс".

На участвующих в торжественном мероприятии БМП-2 отдельного отряда территориальной обороны были установлены комплекты динамической защиты, прикрывающие лобовые и боковые проекции. На корме башни смонтированы решетчатые противокумулятивные экраны. Сообщалось, что несмотря на возросшую массу характеристики подвижности остались прежними.

Очень эффектно выглядит Т-64БВ, который сделали практически неубиваемым - все уязвимые места прикрыты элементами "реактивной брони". Местные умельцы основательно защитили танк даже от атак с тыла.

Как было объявлено, при создании техники учтен опыт интенсивных боевых действий 2014-2015 годов.

Внедорожники УАЗ-3151 переоборудовали в мобильные противотанковые установки с дальностью применения до 4 000 метров.

На шасси этих же вездеходов представили заградители с комплектами мин для остановки продвижения танков и пехоты.

Еще одними необычными участниками парада стали трофейные беспилотные летальные аппараты украинской армии, перехваченные с помощью созданной в Донецке системы радиоэлектронной обороны "Террикон-М1". Теперь эти БПЛА эксплуатируются Народной милицией ДНР.

Алексей Моисеев