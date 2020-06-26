ВВС Ирана получили первые «Корсары» с «множеством передовых функций»

Организация авиационной промышленности Ирана (IAIO) передала Военно-воздушным силам Исламской Республики три истребителя местного производства «Косар».

В мероприятии приняли участие министр обороны бригадный генерал Амир Хатами, командующий иранской армией бригадный генералАбдолрахим Мусави, командующий ВВС ИРИ бригадный генерал Азиз Насирзаде. Учебно-боевой истребитель «Косар» был представлен ещё в июле 2017 года и продемонстрирован международной аудитории на авиасалоне МАКС в Москве, передаёт в четверг иранское новостное агентство Mehr.

Двухмоторный двухместный самолёт успешно прошёл 21 августа 2018 года испытательные полёты в присутствии президента Хасана Роухани.

«Косар» обладает множеством передовых функций, в том числе встроенной системой авионики и управления огнём, многофункциональными цифровыми дисплеями, продвинутой системой HUD для повышения точности удара и усовершенствованным многофункциональным радаром управления огнём для ускорения идентификации целей и внешних угроз, отмечает Mehr.

Самолёт выпускается серийно в одноместной и двухместной версии, последняя из которых может использоваться как в военных, так и в учебных целях.

Командующий авиабазой «Шахид-Лашкари» в Тегеране бригадный генерал Мохаммад Залбейджи заявил в конце мая агентству Mehr, что «истребитель снабжён самым современным оборудованием и способен использовать высокоточное оружие».