Тренировочные «Рапторы» пополнят боевые части ВВС США

Многоцелевой истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor, вставший на вооружение ВВС США в 2005 году, является первым в мире истребителем пятого поколения, который используется в армии. При этом возник ряд проблем, который потребовал пополнить парк стоящих на боевом дежурстве самолётов.

Как сообщает Breaking Defense, руководство американских ВВС всерьёз рассматривает возможность перевода части учебно-тренировочных F-22, на которых сейчас готовят молодых пилотов, в оперативно-боевые борта для несения реальной воинской службы. При этом планируется использовать самолёты в том виде, в котором они есть сейчас, а не дорабатывать их до последней версии.

«Даже старые F-22 полностью готовы к несению боевой службы. Потенциально мы могли бы использовать часть учебных самолётов в качестве боевых. Сейчас для нас проблемой является нехватка двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100, поскольку мы быстро использовали ресурс имеющихся из-за того, что летать на F-22 нам пришлось больше, чем мы планировали», — заявил изданию командующий Боевым авиационным командованием ВВС США генерал Майк Холмс.

По информации Breaking Defence, в настоящее время руководство ВВС США пытается найти баланс в бюджетном финансировании между закупкой и разработкой новой авиационной техники и расходами на обслуживание и модернизацию уже стоящих на вооружении самолётов и вертолётов.

Напомним, с начала эксплуатации F-22 в 2005 году с ним случилось уже пять авиационных происшествий, в двух из них пилоты погибли. Как и у любого первого представителя в своем классе, у F-22 возникало множество проблем на пути к серийному производству и даже во время службы в ВВС. Например, на протяжении нескольких лет из-за невозможности установить точные причины возникающего удушья пилотов в некоторых режимах полёта, этой модели было запрещено подниматься выше определённой высоты и удаляться от аэродромов, говорит ПМ.