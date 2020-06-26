Ремонт «Лошарика» после пожара на перенесли

Восстановительные работы поврежденного пожаром в июле прошлого года сверхсекретного глубоководного атомного подводного обитаемого аппарата Минобороны РФ АС-31 («Лошарик») перенесены на 2021 год.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники.

По информации одного из источников, в этом году принято решение не проводить операцию по выгрузке активной зоны реактора на спецподлодке «Лошарик», работы планируется начать в 2021 году.

«Первым в очереди на такую операцию в Центре судоремонта (ЦС) «Звездочка» стоит старый аппарат АС-15», - уточнил он.

Второй источник подтвердил эти сведения, пояснив, что «АС-31 - не первый в очереди на выгрузку активной зоны и последующий ремонт».