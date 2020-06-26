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ЦАМТО

Камбоджа приобрела в Китае военные грузовики

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Грузовик GENLYON
Грузовик GENLYON.
Источник изображения: www.hongyantruck.com

ЦАМТО, 25 июня. По информации камбоджийской газеты Khmer Times, в середине июня в Камбоджу на борту грузового судна из Китая были доставлены 290 военных грузовых автомашин, а 18 июня техника была передана подразделениям вооруженных сил и национальной полиции.

Выступая на церемонии передачи, проведенной в Пномпене, командующий СВ Камбоджи генерал-лейтенант Хун Манет, который также является заместителем главнокомандующего ВС, сообщил, что автомобили были приобретены в целях укрепления вооруженных сил благодаря сбору средств, инициированному премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Средства были пожертвованы камбоджийскими компаниями и жителями страны. При этом не использовались средства национального бюджета.

Контракт на поставку грузовиков был подписан в середине 2019 года. Судя по фотографиям с церемонии, в Камбоджу были поставлены производимые компанией SAIC-Iveco Hongyan грузовики линейки GENLYON. Техника должна была прибыть в начале года, но поставка была отложена из-за пандемии COVID-19.

Известно, что, помимо различных частей и подразделений вооруженных сил, национальная полиция получит 40 грузовиков, подразделение охраны премьер-министра – 20 грузовиков, военная полиция – семь грузовиков.

Генерал-лейтенант Хун Манет опроверг информацию о том, что автомобили были подарены правительством Китая. Он сообщил, что Китай регулярно помогал Камбодже во время вспышки COVID-19, включая отправку медиков и предоставление медикаментов, но не передавал безвозмездно военные грузовики.

Предполагается, что помимо основных функций, техника будет использоваться и для оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях, включая социальные волнения или стихийные бедствия.

Стоимость покупки не разглашается, однако в июле прошлого года премьер-министр Хун Сен объявил о закупке вооружений и техники на миллион долларов у Китая в рамках модернизации вооруженных сил. Премьер также сообщил, что на протяжении длительного периода времени (временной период не указан) Камбоджа потратила 290 млн. долл. на закупку вооружений в Китае.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Китай является основным поставщиком военной техники Камбодже. В условиях ограниченного финансирования оборонной сферы углубление сотрудничества с Пекином позволяет Камбодже оснащать вооруженные силы страны более современной техникой. В свою очередь, Китай стремится использовать оборонное сотрудничество с соседними государствами для решения в свою пользу спорных вопросов на региональном уровне.

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