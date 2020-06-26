Дамаск заявил о поддержке маршала Хафтара и президента Египта в Ливии

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23 июня Сирия заявила о своей поддержке как Ливийской национальной армии, так и египетских инициатив в отношении Ливии. Дамаск поддерживает все органы власти, созданные в восточной части этого североафриканского государства.

Об этом заявил на пресс-конференции в Дамаске министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем.

Глава МИД САР подтвердил, что его страна выступает за единство и суверенитет ливийских земель. Он также подчеркнул, что Дамаск поддерживает миротворческую позицию Каира:

Дамаск вместе с братьями в Египте стоит на защите своей национальной безопасности и арабской национальной безопасности. Сирия будет готова к их поддержке в случае необходимости, независимо от их позиции по нашим вопросам.

Валид аль-Муаллем также отметил, что САР приветствует решение о прекращении огня в Ливии. Он заявил, что сегодня Ливия оказалась во власти амбиций и стала жертвой иностранного вмешательства в ее внутренние дела. По мнению дипломата, особенно это касается турецкой военной поддержки Правительства национального согласия (ПНС), которая препятствует установлению мира в стране.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригрозил вмешаться в ливийский конфликт, если наступление сил ПНС на Сирт не будет остановлено.