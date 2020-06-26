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Военное обозрение

В сети обсуждают дымящий БТР «Бумеранг», возвращавшийся с парада на Красной площади

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Источник изображения: кадр из YouTube/РИАМО

После парада на Красной площади колонна военной техники возвращалась к месту базирования. Проезжая по московским улицам, новейший бронетранспортер К-17 «Бумеранг» неожиданно задымился. Из машины внезапно повалил густой бело-сизый дым. Им заволокло участок улицы, на котором оказались зрители, наблюдавшие за прохождением техники.

Это событие с дымящим БТР «Бумеранг» вызвало обсуждение в сети.

Событие произошло в Северо-Западном округе Москвы. Проезжая перекресток улиц Мневники и Демьяна Бедного, БТР вдруг начал сильно дымить. Через 100-150 метров он остановился. Пока бронетранспортер ждал помощи, экипаж находился неподалеку. Вскоре к проблемной бронемашине подъехал специальный военный эвакуатор и увез ее на буксире. Выдвигается предположение о том, что мог произойти отказ двигателя вследствие перегрева.

Военный эксперт Алексей Хлопотов написал в своем блоге о другой причине, по которой могла случиться поломка. Он предположил, что произошло нештатное срабатывание термодымовой аппаратуры (ТДА), предназначенной для создания дымовых завес. Эксперт считает, что эту аппаратуру могли включить случайно. Также причиной ее неожиданного срабатывания могла стать неисправность, например, потеря герметичности или обрыв трубопровода.

Но если речь идёт именно о случайном включении дымовых завес, то вряд ли в этом случае понадобилось бы буксировать бронетранспортёр.

Стоит отметить, что похожий случай произошел с танком Т-90С в Нижнем Тагиле в 2003 году во время проведения выставки вооружений.

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Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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