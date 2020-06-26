Войти
Интерфакс-АВН

ОСК рассчитывает выйти на конкурс Росатома по строительству дока в Мурманске

121
0
0
Президент ОСК Алексей Рахманов
Президент ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) планирует принять участие в конкурсе по строительству плавучего дока в Мурманске, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Мы сейчас рассчитываем выйти на конкурс по строительству (плавучего дока - ИФ) для "Росатомфлота" - то, что нужно для площадки в Мурманске", - сказал Рахманов в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос может ли корпорация строить большие плавучие доки.

"Если потребуется, опять же, строительство плавучего дока для каких-то наших заводов судоремонтных, либо наших заказчиков, тоже будем готовы это делать", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Росатом
Похожие новости
27.05.2020
Атомный ледокол «Якутия» заложили на «Балтийском заводе»
28.01.2019
Ренат Мистахов, СК «Ак Барс»: «Подковерные игры разваливают нашу промышленность»
05.07.2018
Заказы плывут мимо "Звезды"
18.12.2013
Возрождая «оборонку»
26.06.2013
ЛСОП усиливается
01.04.2010
Лекарство для отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 01:12
  • 1
Названа причина возгорания «Бумеранга» после парада Победы
  • 26.06 01:08
  • 5
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 26.06 00:59
  • 14
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 26.06 00:34
  • 4
По гитлеровским лекалам
  • 25.06 21:40
  • 12
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 25.06 21:38
  • 8
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 25.06 20:56
  • 1
Подарок АНБ и ЦРУ
  • 25.06 19:35
  • 4
"Без ограничений". Военный эксперт о беспилотном аппарате "Посейдон"
  • 25.06 19:33
  • 37
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 25.06 19:30
  • 75
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 19:30
  • 4
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 25.06 19:15
  • 68
Где забуксовала «Армата»
  • 25.06 19:11
  • 24
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 25.06 19:01
  • 11
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 18:53
  • 6
Импортозамещение невозможно – банкиры России