ОСК рассчитывает выйти на конкурс Росатома по строительству дока в Мурманске

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) планирует принять участие в конкурсе по строительству плавучего дока в Мурманске, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Мы сейчас рассчитываем выйти на конкурс по строительству (плавучего дока - ИФ) для "Росатомфлота" - то, что нужно для площадки в Мурманске", - сказал Рахманов в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос может ли корпорация строить большие плавучие доки.

"Если потребуется, опять же, строительство плавучего дока для каких-то наших заводов судоремонтных, либо наших заказчиков, тоже будем готовы это делать", - добавил он.