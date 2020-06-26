В 90-е годы, чтобы побороться с ижевскими и климовскими конструкторами в конкурсе на новый армейский пистолет, тульским оружейникам пришлось не только создать само оружие, но и разработать более мощный высокоимпульсный бронебойный патрон.

Самый бронебойный из пистолетных

Во второй половине 90-х годов в результате опытно-конструкторских работ (ОКР) «Грач» появился патрон 7Н21 калибра 9×19 мм с высокой бронепробиваемостью, разработанный в климовском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). В Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП) к тому времени уже был создан бронебойный патрон ПБМ для пистолета Макарова. На его основе туляки сконструировали такой же бронебойный патрон и в калибре 9×19 мм, получивший наименование ПБП (патрон с бронебойной пулей).

Пуля патрона 7Н31 имеет массу 4,1 г и заострённый сердечник с открытой головной частью и алюминиевой рубашкой. Такой сердечник имеет сердцевину с более чем впятеро упрочнённой структурой, чем у боковой и хвостовой части. В носовой части сердечника имеется кольцевая проточка для снижения эффекта рикошетирования. Столь лёгкая пуля при стрельбе из пистолета ГШ-18 развивает начальную скорость 535-570 м/с.

Патрон 7Н31 на дальностях до 25 м значительно превосходит патрон 7Н21 по бронепробивному действию. Расстояние 25 м до цели уравнивает шансы двух вариантов патронов, а на более дальних дистанциях из-за особенностей баллистики тульский бронебойный патрон имеет худшие показатели. При этом оба патрона имеют практически равноценные импульсы отдачи, а климовский вариант обладает на треть большим убойным действием.

Бронепробитие патроном 7Н31 элемента бронежилета 3-го класса и стального листа толщиной 8 мм Источник изображения: КБП

Данные по бронепробиваемости пистолетных патронов различных калибров:

9×19-мм 7Н21 пробивает 4 мм стали на 55 м (80%);

9×19-мм 7Н30 пробивает 4 мм стали на 60 м (80%);

9×18-мм 7Н25 пробивает 5 мм стали на 10 м (100%);

9×21-мм 7Н29 пробивает 5 мм стали на 40 м (80%);

9×19-мм 7Н31 пробивает 8 мм стали на 10 м (100%).

Таким образом, у тульских инженеров получился сверхмощный узконаправленный инструмент, способный на дистанции 10 м «вскрыть» 8-мм стальную пластину или бронежилет 3-го класса. При этом российские конструкторы из других оружейных бюро не стремятся заложить поддержку такого боеприпаса в своём оружии. Сегодня смело и «безболезненно» патронами 7Н31 могут «питаться» лишь тульские ГШ-18 и ПП-2000. Из сторонних производителей попытку включить такой патрон в возможный боекомплект оружия пыталась компания Д.Я. Стрешинского для нашумевшего когда-то пистолета «Стриж».

Бронебойный патрон БП сегодня выпускается в КБП небольшими партиями и является редким гостем даже в боекомплекте родных ГШ. Тем не менее, недавно туляки представили усовершенствованный и ещё более пробивной патрон 7Н31М (СЦ-213) с сердечником из твёрдого сплава ВК8, использующегося для изготовления сердечников бронебойных автоматных патронов.

«ГШ» малого калибра

Известный в оружейном мире тандем В.П. Грязева и А.Г. Шипунова знаменит, в первую очередь, разработкой авиационных пушек под маркой «ГШ». Однако, как вспоминал Василий Грязев, мечту сконструировать свой пистолет он лелеял ещё со студенческих времён. Первая попытка осуществить её, к сожалению, оказалась неудачной, а пистолет П-96 так и не захотел «подружиться» с новым высокоимпульсным патроном ПБП. Летом 1998 года в КБП началась работа над новым пистолетом ГШ-18, названным в честь своих разработчиков. В отличие от моделей ГШ-23 и ГШ-30, цифра в наименовании означала не калибр системы, а вместимость магазина по аналогии с австрийским Глок-17.

В.П. Грязев (справа) и А.Г. Шипунов, 2006 год Источник изображения: Шипунова Т. Мой отец — генеральный конструктор, 2017

Гастон Глок стал в определённом смысле идейным вдохновителем для Грязева при создании его пистолетов, ведь «этот чрезвычайно простой и дешёвый пистолет создан на фирме, далёкой от производства стрелкового оружия и специализировавшейся на производстве шанцевого инструмента». Впрочем, при прохождении в КБП всесторонних испытаний по российской системе Глок-17 провалился почти по всем элементам.

В итоге при разработке ГШ-18 было безоговорочно решено использовать пластмассовую рамку, полувзвод ударника и отсутствие внешних предохранителей. Отказ от традиционного в советской оружейной школе куркового ударно-спускового механизма с открытым курком позволил упростить и удешевить конструкцию, а также дал возможность приблизить ствол к руке и снизить неприятное восприятие отдачи.

Попытка применить в пистолете запирание ствола по глоковскому принципу с перекосом ствола не принесла успеха. Использование для этих целей серьги, как у пистолета ТТ, не выдержало проверки в затруднённых условиях. В итоге прижилась лишь схема с поворотом ствола, причём после того, как угол поворота уменьшили до 18 градусов.

Магазин пистолета, вмещающий 18 патронов, имеет двухрядный выход патронов на линию досылания, как у пистолета Стечкина АПС. Для надёжной подачи патрона в магазине стоит относительно мощная пружина, вызвавшая нарекания среди пользователей оружия из-за затруднения в его снаряжении. Позднее в комплекте пистолета появилось специальное зарядное приспособление, облегчающее эту процедуру.

Пистолет ГШ-18 в коробке Источник изображения: И. Карден

Трудоёмкость изготовления ГШ-18 оказалось в три раза ниже, чем у Беретты-92. Самая трудоёмкая деталь изготавливалась из прочной литьевой пластмассы. Затвор вырубается из 3-мм стального листа с последующей свёрткой и сваркой, а также хромированием. Пистолет получился вдвое легче многих своих конкурентов, имея массу 500 г без магазина. Вместе с бронебойным патроном 7Н31 ГШ-18 представляет собой довольно мощный комплекс, который принят на вооружение большинства спецподразделений различных силовых ведомств. До 2013 года было изготовлено около 4500 пистолетов в интересах российских и зарубежных потребителей. Последнее время выпуск ГШ-18 значительно вырос и зачастую превышает 1000 единиц ежегодно. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Василий Грязев смог осуществить свою студенческую мечту.

Наименование ПЯ СПС ГШ-18 Индекс 6П35-02 6П53 6П54 Патрон 9×19 7Н21-01 9×21 7Н29 9×19 7Н31 Масса с магазином без патронов, кг 0,83 0,90 0,59 Длина, мм 198 205 183,5 Высота, мм 145 148 134 Длина ствола, мм 112,8 120 103 Ёмкость магазина, патронов 18 18 18 Начальная скорость пули, м/с 410 410 535-570

Оружие специалистов

Начало разработки компактного пистолета-пулемёта в тульском КБП под руководством Грязева было положено в начале 2000-х годов в рамках ОКР «Баксанец» для Минобороны РФ. Первый вариант конструкции не имел рукоятки для взведения затвора и дополнительной передней рукоятки, имел другую форму предохранителя, а в качестве приклада допускалось использование запасного магазина. ПП-2000 в категории лёгких пистолетов-пулемётов был признан лучшим, получил индекс ГРАУ 6П61, однако на вооружение армии так и не поступил.

ПП-2000, первый вариант конструкции Источник изображения: rusarmy.com

Со временем конструкция ПП-2000 была доработана. У него появились передний упор рукоятки для удобства удержания и крепления подствольного фонаря, затвор цилиндрической формы с рукояткой взведения, откидывающейся на правую либо левую сторону, планка Пикатинни на ствольной коробке, новый флажок переводчика режима стрельбы, откидной приклад и многое другое. Внешний вид такого оружия одни специалисты считают привлекательным и футуристичным, другие — неказистым и некрасивым. Однако и те, и другие сходятся во мнении, что стрелять из такого оружия удобно и приятно, а пистолет-пулемёт получился довольно удачным, прочно заняв ведущие позиции в своей нише среди российских образцов.

Министерство внутренних дел РФ первым оценило преимущество нового тульского оружия и в 2006 году приняло его на вооружение. Выпуск серийных изделий, как и в случае с ГШ-18, был налажен в тульском Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) — филиале КБП. Оружие нашло своё применение среди специалистов подразделений специального назначения, таких как высотники и «щитовики». Оно позволяет им вести интенсивный и плотный огонь одной рукой при одновременном выполнении своих основных функций.

ПП-2000 Источник изображения: Ю. Ерёменко

Совсем недавно вспомнили о компактном пистолете-пулемёте и в Минобороны РФ. По итогам операций российских военно-космических сил (ВКС) в Сирии было принято решение о модернизации носимого аварийного запаса (НАЗ). Сейчас лётчик имеет в своём распоряжении пистолет АПС с четырьмя дополнительными магазинами и автомат АКС74У с четырьмя магазинами. Нетрудно подсчитать, что масса такого арсенала в 100 пистолетных и 120 автоматных патронов вместе с оружием составит около 7 кг. С таким же весом в НАЗ можно разместить ПП-2000 с боекомплектом в 400 пистолетных бронебойных патронов 7Н31. Как нельзя кстати может оказаться заложенная на самом начальном этапе возможность комплектации оружия без приклада для максимальной экономии массы и занимаемого объёма в укладке НАЗ. Все эти особенности могут пригодиться не только лётчикам, но и экипажам бронированных машин и танков.

Наименование ПП-93 СР2М ПП-2000 Патрон 9×18 7Н25 9×21 7Н29 9×19 7Н31 Масса без магазина, кг 1,47 1,56 1,4 Длина с откинутым/сложенным прикладом, мм 566 / 325 605 / 367 582 / 370 Ёмкость магазина, патронов 20 / 30 20 / 30 20 / 44 Прицельная дальность, м 100 200 100, 200 Начальная скорость пули, м/с 320 470 500

Источники и литература:

Бушин Ю.В., Симоненко В.Ю. Стрелковые боеприпасы России. Том 1. Пистолетные и револьверные патроны. — М., 2020 Белов А.Г. От пистолета до гаубицы: жизнь и деятельность конструктора В.П. Грязева. — Тула: «Пересвет», 2003 9×19 мм пистолет ГШ-18. Руководство по эксплуатации ГШ-18.00.000 РЭ 9×19 мм пистолет ПП-2000. Руководство по эксплуатации ПП-2000.00.000 РЭ

Руслан Гук