В 90-е годы, чтобы побороться с ижевскими и климовскими конструкторами в конкурсе на новый армейский пистолет, тульским оружейникам пришлось не только создать само оружие, но и разработать более мощный высокоимпульсный бронебойный патрон.
Самый бронебойный из пистолетных
Во второй половине 90-х годов в результате опытно-конструкторских работ (ОКР) «Грач» появился патрон 7Н21 калибра 9×19 мм с высокой бронепробиваемостью, разработанный в климовском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). В Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП) к тому времени уже был создан бронебойный патрон ПБМ для пистолета Макарова. На его основе туляки сконструировали такой же бронебойный патрон и в калибре 9×19 мм, получивший наименование ПБП (патрон с бронебойной пулей).
Пуля патрона 7Н31 имеет массу 4,1 г и заострённый сердечник с открытой головной частью и алюминиевой рубашкой. Такой сердечник имеет сердцевину с более чем впятеро упрочнённой структурой, чем у боковой и хвостовой части. В носовой части сердечника имеется кольцевая проточка для снижения эффекта рикошетирования. Столь лёгкая пуля при стрельбе из пистолета ГШ-18 развивает начальную скорость 535-570 м/с.
Патрон 7Н31 на дальностях до 25 м значительно превосходит патрон 7Н21 по бронепробивному действию. Расстояние 25 м до цели уравнивает шансы двух вариантов патронов, а на более дальних дистанциях из-за особенностей баллистики тульский бронебойный патрон имеет худшие показатели. При этом оба патрона имеют практически равноценные импульсы отдачи, а климовский вариант обладает на треть большим убойным действием.
Бронепробитие патроном 7Н31 элемента бронежилета 3-го класса и стального листа толщиной 8 мм
Источник изображения: КБП
Данные по бронепробиваемости пистолетных патронов различных калибров:
- 9×19-мм 7Н21 пробивает 4 мм стали на 55 м (80%);
- 9×19-мм 7Н30 пробивает 4 мм стали на 60 м (80%);
- 9×18-мм 7Н25 пробивает 5 мм стали на 10 м (100%);
- 9×21-мм 7Н29 пробивает 5 мм стали на 40 м (80%);
- 9×19-мм 7Н31 пробивает 8 мм стали на 10 м (100%).
Таким образом, у тульских инженеров получился сверхмощный узконаправленный инструмент, способный на дистанции 10 м «вскрыть» 8-мм стальную пластину или бронежилет 3-го класса. При этом российские конструкторы из других оружейных бюро не стремятся заложить поддержку такого боеприпаса в своём оружии. Сегодня смело и «безболезненно» патронами 7Н31 могут «питаться» лишь тульские ГШ-18 и ПП-2000. Из сторонних производителей попытку включить такой патрон в возможный боекомплект оружия пыталась компания Д.Я. Стрешинского для нашумевшего когда-то пистолета «Стриж».
Бронебойный патрон БП сегодня выпускается в КБП небольшими партиями и является редким гостем даже в боекомплекте родных ГШ. Тем не менее, недавно туляки представили усовершенствованный и ещё более пробивной патрон 7Н31М (СЦ-213) с сердечником из твёрдого сплава ВК8, использующегося для изготовления сердечников бронебойных автоматных патронов.
«ГШ» малого калибра
Известный в оружейном мире тандем В.П. Грязева и А.Г. Шипунова знаменит, в первую очередь, разработкой авиационных пушек под маркой «ГШ». Однако, как вспоминал Василий Грязев, мечту сконструировать свой пистолет он лелеял ещё со студенческих времён. Первая попытка осуществить её, к сожалению, оказалась неудачной, а пистолет П-96 так и не захотел «подружиться» с новым высокоимпульсным патроном ПБП. Летом 1998 года в КБП началась работа над новым пистолетом ГШ-18, названным в честь своих разработчиков. В отличие от моделей ГШ-23 и ГШ-30, цифра в наименовании означала не калибр системы, а вместимость магазина по аналогии с австрийским Глок-17.
В.П. Грязев (справа) и А.Г. Шипунов, 2006 год
Источник изображения: Шипунова Т. Мой отец — генеральный конструктор, 2017
Гастон Глок стал в определённом смысле идейным вдохновителем для Грязева при создании его пистолетов, ведь «этот чрезвычайно простой и дешёвый пистолет создан на фирме, далёкой от производства стрелкового оружия и специализировавшейся на производстве шанцевого инструмента». Впрочем, при прохождении в КБП всесторонних испытаний по российской системе Глок-17 провалился почти по всем элементам.
В итоге при разработке ГШ-18 было безоговорочно решено использовать пластмассовую рамку, полувзвод ударника и отсутствие внешних предохранителей. Отказ от традиционного в советской оружейной школе куркового ударно-спускового механизма с открытым курком позволил упростить и удешевить конструкцию, а также дал возможность приблизить ствол к руке и снизить неприятное восприятие отдачи.
Попытка применить в пистолете запирание ствола по глоковскому принципу с перекосом ствола не принесла успеха. Использование для этих целей серьги, как у пистолета ТТ, не выдержало проверки в затруднённых условиях. В итоге прижилась лишь схема с поворотом ствола, причём после того, как угол поворота уменьшили до 18 градусов.
Магазин пистолета, вмещающий 18 патронов, имеет двухрядный выход патронов на линию досылания, как у пистолета Стечкина АПС. Для надёжной подачи патрона в магазине стоит относительно мощная пружина, вызвавшая нарекания среди пользователей оружия из-за затруднения в его снаряжении. Позднее в комплекте пистолета появилось специальное зарядное приспособление, облегчающее эту процедуру.
Пистолет ГШ-18 в коробке
Источник изображения: И. Карден
Трудоёмкость изготовления ГШ-18 оказалось в три раза ниже, чем у Беретты-92. Самая трудоёмкая деталь изготавливалась из прочной литьевой пластмассы. Затвор вырубается из 3-мм стального листа с последующей свёрткой и сваркой, а также хромированием. Пистолет получился вдвое легче многих своих конкурентов, имея массу 500 г без магазина. Вместе с бронебойным патроном 7Н31 ГШ-18 представляет собой довольно мощный комплекс, который принят на вооружение большинства спецподразделений различных силовых ведомств. До 2013 года было изготовлено около 4500 пистолетов в интересах российских и зарубежных потребителей. Последнее время выпуск ГШ-18 значительно вырос и зачастую превышает 1000 единиц ежегодно. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Василий Грязев смог осуществить свою студенческую мечту.
|
Наименование
|
ПЯ
|
СПС
|
ГШ-18
|
Индекс
|
6П35-02
|
6П53
|
6П54
|
Патрон
|
9×19 7Н21-01
|
9×21 7Н29
|
9×19 7Н31
|
Масса с магазином без патронов, кг
|
0,83
|
0,90
|
0,59
|
Длина, мм
|
198
|
205
|
183,5
|
Высота, мм
|
145
|
148
|
134
|
Длина ствола, мм
|
112,8
|
120
|
103
|
Ёмкость магазина, патронов
|
18
|
18
|
18
|
Начальная скорость пули, м/с
|
410
|
410
|
535-570
Оружие специалистов
Начало разработки компактного пистолета-пулемёта в тульском КБП под руководством Грязева было положено в начале 2000-х годов в рамках ОКР «Баксанец» для Минобороны РФ. Первый вариант конструкции не имел рукоятки для взведения затвора и дополнительной передней рукоятки, имел другую форму предохранителя, а в качестве приклада допускалось использование запасного магазина. ПП-2000 в категории лёгких пистолетов-пулемётов был признан лучшим, получил индекс ГРАУ 6П61, однако на вооружение армии так и не поступил.
ПП-2000, первый вариант конструкции
Источник изображения: rusarmy.com
Со временем конструкция ПП-2000 была доработана. У него появились передний упор рукоятки для удобства удержания и крепления подствольного фонаря, затвор цилиндрической формы с рукояткой взведения, откидывающейся на правую либо левую сторону, планка Пикатинни на ствольной коробке, новый флажок переводчика режима стрельбы, откидной приклад и многое другое. Внешний вид такого оружия одни специалисты считают привлекательным и футуристичным, другие — неказистым и некрасивым. Однако и те, и другие сходятся во мнении, что стрелять из такого оружия удобно и приятно, а пистолет-пулемёт получился довольно удачным, прочно заняв ведущие позиции в своей нише среди российских образцов.
Министерство внутренних дел РФ первым оценило преимущество нового тульского оружия и в 2006 году приняло его на вооружение. Выпуск серийных изделий, как и в случае с ГШ-18, был налажен в тульском Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) — филиале КБП. Оружие нашло своё применение среди специалистов подразделений специального назначения, таких как высотники и «щитовики». Оно позволяет им вести интенсивный и плотный огонь одной рукой при одновременном выполнении своих основных функций.
ПП-2000
Источник изображения: Ю. Ерёменко
Совсем недавно вспомнили о компактном пистолете-пулемёте и в Минобороны РФ. По итогам операций российских военно-космических сил (ВКС) в Сирии было принято решение о модернизации носимого аварийного запаса (НАЗ). Сейчас лётчик имеет в своём распоряжении пистолет АПС с четырьмя дополнительными магазинами и автомат АКС74У с четырьмя магазинами. Нетрудно подсчитать, что масса такого арсенала в 100 пистолетных и 120 автоматных патронов вместе с оружием составит около 7 кг. С таким же весом в НАЗ можно разместить ПП-2000 с боекомплектом в 400 пистолетных бронебойных патронов 7Н31. Как нельзя кстати может оказаться заложенная на самом начальном этапе возможность комплектации оружия без приклада для максимальной экономии массы и занимаемого объёма в укладке НАЗ. Все эти особенности могут пригодиться не только лётчикам, но и экипажам бронированных машин и танков.
|
Наименование
|
ПП-93
|
СР2М
|
ПП-2000
|
Патрон
|
9×18 7Н25
|
9×21 7Н29
|
9×19 7Н31
|
Масса без магазина, кг
|
1,47
|
1,56
|
1,4
|
Длина с откинутым/сложенным прикладом, мм
|
566 / 325
|
605 / 367
|
582 / 370
|
Ёмкость магазина, патронов
|
20 / 30
|
20 / 30
|
20 / 44
|
Прицельная дальность, м
|
100
|
200
|
100, 200
|
Начальная скорость пули, м/с
|
320
|
470
|
500
Источники и литература:
- Бушин Ю.В., Симоненко В.Ю. Стрелковые боеприпасы России. Том 1. Пистолетные и револьверные патроны. — М., 2020
- Белов А.Г. От пистолета до гаубицы: жизнь и деятельность конструктора В.П. Грязева. — Тула: «Пересвет», 2003
- 9×19 мм пистолет ГШ-18. Руководство по эксплуатации ГШ-18.00.000 РЭ
- 9×19 мм пистолет ПП-2000. Руководство по эксплуатации ПП-2000.00.000 РЭ
Руслан Гук