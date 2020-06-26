У американских истребителей F-22 кончились двигатели

ВВС США испытывают нехватку двигателей для истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

- Основная проблема с этим самолетом - отсутствие достаточного количества двигателей, чтобы удовлетворить наши требования, - сообщил National Defence глава воздушного боевого командования генерал Джеймс Холмс.

Из-за нехватки комплектующих ВВС вынуждены переводить в боевой состав учебные самолеты.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor серийно выпускался с 2005 по 2012 годы, собрано 187 самолетов, не считая опытных образцов. Одновременно с выпуском истребителей прекратилось и производство турбореактивных двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100 - нигде, кроме F-22, эта силовая установка с плоским соплом не используется.

В 2016 году Конгресс США рассматривал возможность возобновления производства F-22, но проект был отклонен.

Антон Валагин