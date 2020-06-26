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Российская газета

У американских истребителей F-22 кончились двигатели

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Стелс-истребитель F-22 Raptor
Стелс-истребитель F-22 Raptor.
Источник изображения: U.S. Air Force/Wikimedia.org

ВВС США испытывают нехватку двигателей для истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

- Основная проблема с этим самолетом - отсутствие достаточного количества двигателей, чтобы удовлетворить наши требования, - сообщил National Defence глава воздушного боевого командования генерал Джеймс Холмс.

Из-за нехватки комплектующих ВВС вынуждены переводить в боевой состав учебные самолеты.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor серийно выпускался с 2005 по 2012 годы, собрано 187 самолетов, не считая опытных образцов. Одновременно с выпуском истребителей прекратилось и производство турбореактивных двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100 - нигде, кроме F-22, эта силовая установка с плоским соплом не используется.

В 2016 году Конгресс США рассматривал возможность возобновления производства F-22, но проект был отклонен.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F119
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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