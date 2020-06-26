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Российская газета

Для Су-57 разрабатывают новое оружие

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Для истребителя пятого поколения Су-57 завершена разработка ряда новых средств поражения.

Об этом сообщил представитель госкорпорации "Ростех", слова которого приводит "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, программа Су-57 реализуется в соответствии с утвержденным графиком.

- Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения. Часть из них уже создана, некоторые еще разрабатываются, - заявил представитель компании.

Он также отметил, что в настоящее время выполняется государственный контракт на поставку 76 истребителей, а поставка серийного экземпляра запланирована на этот год.

- Прежде чем пойти в серию, самолет проходит жесткие и многочисленные испытания военными летчиками. Это тем более актуально для такого прорывного продукта нового поколения как Су-57. Проведено уже более 3500 полетов, - заявили в госкорпорации.

Напомним, в прошлом году стало известно о заключении контракта на приобретение для российского истребителя пятого поколения перспективных ракет "воздух-воздух" - модификации ракеты средней дальности Р-77. Годом ранее сообщалось, что Су-57 будет приспособлен для применения сверхдальней гиперзвуковой ракеты Р-37М. Вооружение будет размещаться во внутренних отсеках, что является одним из требований к истребителям пятого поколения.

Соглашение о поставке в подразделения ВКС РФ 76 единиц истребителей Су-57 было подписано на форуме "Армия-2019".


Тимур Алимов

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