Представлено видео ВВС США о программе Skyborg для беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Издание The Drive опубликовало видео о программе Skyborg, представленное Исследовательской лабораторией ВВС США. В рамках данной программы разрабатывается искусственный интеллект для управления боевыми беспилотными летательными аппаратами.

Программа искусственного интеллекта для беспилотников

В настоящее время программа Skyborg реализуется сразу в нескольких направлениях, включая как создание дронов, так и разработку программного обеспечения для пилотов, которые смогли бы управлять беспилотниками в процессе выполнения полетного задания.

В командовании ВВС рассчитывают, что беспилотные летательные аппараты в роли ведомых будут действовать в паре с истребителями F-35 и F-15EX. Перед дронами будет ставиться задача по обнаружению РЛС противника. Что же касается истребителей, то они будут лететь с отключенными радарами обнаружения наземных целей, получая всю необходимую информацию от БПЛА в режиме реального времени.

Впервые программа была официально представлена год назад, в марте 2019 года, хотя ее разработка началась намного раньше. 24 июня 2020 года Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) разместила на YouTube видео, на котором излагается концепция дрона, показывается его внутреннее устройство.

На видео можно увидеть особенности конструкции условного беспилотника, включая и его внешний вид, и отсек для оборудования, и отсеки для полезной нагрузки.

Автор The Drive Джозеф Тревитик отмечает, что нет никаких оснований полагать, что данное видео является чем-то большим, нежели просто концепцией дизайна предполагаемого дрона. Тем не менее, по видео мы можем представить себе, каким видит будущий БПЛА, создаваемый в рамках программы Skyborg, Исследовательская лаборатория ВВС.

Источник изображения: topwar.ru

Как известно, прежде в Исследовательской лаборатории не раз заявляли о том, что главная цель программы на первоначальном этапе – испытать ее действие на беспилотном летательном аппарате, а уже затем можно будет говорить о внедрении систем искусственного интеллекта в пилотируемые истребители, в которых они будут действовать в качестве «виртуального второго пилота».

Как ВВС США собираются применять искусственный интеллект в рамках программы Skyborg

В последние годы развитие искусственного интеллекта и расширение возможностей его использования для военных нужд на официальном уровне провозглашается одним из самых приоритетных направлений модернизации американских вооруженных сил. Военное ведомство хочет максимально удешевить системы Skyborg и платформы, на которых они могут быть установлены.

В командовании ВВС США считают, что Skyborg должна самостоятельно управлять решением целого ряда задач, начиная от взлета и посадки летательных аппаратов и заканчивая куда более сложными функциями, включая самостоятельное принятие решений в реальной боевой обстановке на основе анализа ситуационных факторов. То есть, помимо роли ведомых в паре с пилотируемым истребителем, дроны, оснащенные искусственным интеллектом, по задумкам американских военных, должны иметь возможность и полностью автономного использования.

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА с системой Skyborg смогут выполнять самые разнообразные миссии, включая выполнение задач по разведке и наблюдению, противовоздушной обороне и ведению боевых действий в воздухе. В будущем, как считают американские военные, беспилотники могут быть оснащены усовершенствованной сетевой системой управления боем и системами обмена данными и совместного использования данных.

ВВС США утверждают, что первая версия программы Skyborg должна быть готова уже в 2021 году, а в 2023 году будет запущен первый беспилотный летательный аппарат типа «ведомый».