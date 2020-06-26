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ЦАМТО

Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Источник изображения: © AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images

ЦАМТО, 25 июня. Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в Белом доме.

Агентство отмечает, что Закон об оборонном производстве, принятый 1950 году после начала Корейского конфликта, применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций.

По мнению американского президента, этот документ – наиболее экономически эффективный и целесообразный альтернативный метод выполнения поставленных задач по разработке подобных технологий.

Ранее в Пентагоне неоднократно признавали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Американские эксперты отмечали, что США нужно еще пять лет для создания уже существующих российских технологий.

При этом недавно президент Владимир Путин подчеркивал в интервью "России 1", что когда другие страны создадут гиперзвуковое оружие, то у Москвы будут средства борьбы с этим видом вооружений, которые на сегодняшний день невозможно перехватить, напоминает агентство.

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