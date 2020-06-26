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Республика Сербская Боснии и Герцеговины приобрела три вертолета "Ансат" для нужд своей полиции

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Вертолет "Ансат"
Вертолет "Ансат".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

ЦАМТО, 25 июня. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (БиГ) приобрела три российских вертолета "Ансат" для нужд своей полиции, первый из них будет доставлен в республику в сентябре текущего года.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, который 24 июня посетил парад Победы в Москве.

"Республика Сербская приобрела три российских вертолета "Ансат" для нужд нашей полиции. Первый из них прибудет в Республику Сербскую в сентябре этого года", – сказал М.Додик.

"Несмотря на все то давление, которое было оказано со стороны западных партнеров с тем, чтобы эта закупка не состоялась, мы все-таки это осуществили", – добавил собеседник агентства.

МВД РС БиГ в январе этого года сообщило о выборе поставщика трех вертолетов на сумму около 22 млн. евро. В качестве единственного участника конкурса были указаны "Вертолеты России", речь идет о трех легких машинах "Ансат". Поставка вертолетов из Казани ожидается в сентябре 2020 года, мае 2021 и январе 2022 года.

Вертолетная служба РС БиГ сейчас располагает тремя вертолетами СА-341/342 (Aerospatiale Gazelle) и одним Bell 206 JetRanger. Служба выполняет в Республике Сербской медицинскую эвакуацию и транспортировку, помогает при операциях МВД РС, занимается обучением пилотов, передает "РИА Новости".

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