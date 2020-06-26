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ЦАМТО

США запустили второй за неделю военный спутник с МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © flickr.com, NASA Johnson

ЦАМТО, 25 июня. Малый спутник Red-Eye-3 в интересах Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA запущен 24 июня с Международной космической станции, сообщило НАСА.

Как напоминает "РИА Новости", в прошлый четверг со станции был выведен на орбиту аналогичный космический аппарат Red-Eye-2.

На сайте НАСА отмечается, что Red-Eye-3 был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после вывода спутника наружу МКС из японского модуля Kibo.

В интересах DARPA спутник Red-Eye-3 будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.

Первый из трех спутников Red-Eye был запущен в июне 2019 года.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен, напоминает агентство.

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