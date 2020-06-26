Истребитель F-35A получит возможность применять термоядерные бомбы

Источник изображения: U.S. Air Force

В американских ВВС в скором времени появится еще один носитель ядерного оружия двойного назначения. Как пишет The Aviationist, американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II на применение перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.

По данным издания, американский истребитель F-35А готовят к сертификации в качестве истребителя двойного назначения, способного нести как тактическое, так и стратегическое вооружение. Сама сертификация запланирована на январь 2023 года. Вместе с новым обновлением программного обеспечения с нынешней версии Block 3A до версии Block 4 истребители F-35А получат возможность штатно нести и применять термоядерные бомбы B61-12.

Сообщается, что сами испытания истребителей F-35A проводились 461-й испытательной эскадрильей на авиабазе "Эдвардс" в Калифорнии. Во время тестов истребитель выполнял полеты с макетом термоядерной бомбы В61-12 во внутреннем отсеке вооружения и проводил ее сброс. При этом уточняется, что в испытаниях принимали участие не строевые самолеты, а опытные экземпляры, прежде проходившие летные испытания в рамках программы разработки самолетов такого типа.

Также уточняется, что сами испытания стартовали еще в 2019 году, но известно о них стало только сейчас.

Разработка авиационной бомбы B61-12 ведется с 2012 года. Новый боеприпас получил систему наведения и боевую часть изменяемой мощности. Максимальная мощность B61-12 составляет 50 килотонн.