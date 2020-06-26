Разработчики «Арматы» излечили её от «детских болезней»

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Военная техника, созданная на платформе «Армата», больше не страдает «детскими болезнями. За прошедшие пять лет ее удалось отлично изучить.

Об этом РИА Новости рассказал представитель «Уралвагонзавода» Михаил Бегман, руководивший бригадой, занимавшейся подготовкой этой техники к юбилейному параду Победы на Красной площади.

Он отметил, что за эти годы на предприятии к «Армате» уже привыкли, узнали все ее особенности. О каких «детских болезнях» говорил представитель «Уралвагонзавода», он не уточнил. И теперь, когда эта техника выезжает на репетиции, у Михаила нет напрасных переживаний. Он абсолютно спокоен, хотя и чувствует на себе груз ответственности.

Беседа происходила сразу после Парада, где «Армата» показала себя во всей красе. У ее разработчиков есть все основания гордиться своей работой.

Бригада сотрудников «Уралвагонзавода», сопровождавшая технику на парад в Москву, насчитывает 50 человек. В их задачу входит техническое обслуживание и диагностика боевых машин. Помимо этого, специалисты предприятия консультируют и обучают экипажи прибывшей бронетехники. Их задача состояла в том, чтобы Т-14 «Армата» (и другая техника на той же платформе) надежно "отработала" как во время репетиций, так и на самом параде.