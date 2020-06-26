Последний венгерский военно-транспортный Ан-26 выведен из эксплуатации

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Последний военно-транспортный самолет Ан-26 советского производства выведен из состава Военно-воздушных сил Венгрии. Как сообщает "украинский милитарный портал", церемония прошла на авиабазе "Кечкемет".

В национальных воздушных силах Венгрии больше не осталось военно-транспортных самолетов Ан-26. Все самолеты данного типа, стоявшие на вооружении ВВС страны, выведены из эксплуатации. Церемония прощания с последним из Ан-26 прошла на одной из военно-воздушных баз.

Как сообщается, самолет до последнего времени находился в эксплуатации в составе 59-й авиабазы. В целом самолет пробыл на службе 46 лет.

В настоящее время венгерские военные рассматривают несколько вариантов замены советского Ан-26, но украинских самолетов среди них нет, как впрочем и российских. Среди вариантов: итальяно-американский тактический военно-транспортный самолёт Leonardo C-27J, американский военно-транспортный самолёт средней и большой дальности Lockheed Martin C-130 Hercules и лёгкий турбовинтовой транспортный самолёт, разработанный консорциумом Airtech во главе с испанской фирмой CASA и индонезийской фирмой Industri Pesawat Terbang Nusantara EADS CASA C-295.

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 был разработан в ОКБ имени О. К. Антонова. Он предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Имеет рамповый грузолюк, рампа которого служит трапом для въезда техники или откатывается под фюзеляж для загрузки непосредственно с кузова автомобиля.

Первый вылет грузового самолета Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года. Самолеты семейства Ан-26 выпускались серийно в Киеве на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего было выпущено 1398 самолетов, из них 420 было поставлено на экспорт.