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Российская газета

Ранцевый аналог "Змея Горыныча" показали на видео

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Появилось видео применения в Китае портативной системы разминирования.

В носимом за спиной ящике размещены взрывчатый шнур и компактный реактивный снаряд. Направляющая для его старта смонтирована на внешней стороне ящика, запуск осуществляется при помощи ручного запала с замедлителем. Снаряд вытягивает шнур и укладывает его на минное поле. Подрыв шнура заставляет сдетонировать соседние мины.

Сообщается, что масса системы составляет пять килограммов, дальность пуска 66 метров, размеры прохода в минном поле 20х9 метров, пишет Dambiev.

Принцип действия китайского устройства аналогичен российским установкам разминирования УР-77/83П, получившим за эффектные языки пламени при работе прозвище "Змей Горыныч". Правда, российские системы на спине не унесешь: УР-77 смонтирована на гусеничной базе самоходки "Гвоздика", УР-83П перевозят на грузовике, - но и проходы они проделывают помасштабнее: 100х6 метров.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
УР-77
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