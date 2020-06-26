"Армата" избавилась от "детских болезней"

Техника на платформе "Армата" прошла стадию "детских болезней". Об этом после парада Победы на Красной площади сообщил Михаил Бегман, руководитель бригады, которая готовила бронемашины к параду.

Конкретные "болезни" он не назвал, но отметил, что за последние годы техника изучена, к ней привыкли. Коллектив, а в нем насчитывается более полусотни человек, после каждой репетиции проводит диагностику, текущее техобслуживание, а если необходимо, то и обучает экипажи. Об этом пишет РИА Новости. Специалисты анализируют работу бортовых электронных и механических систем и оборудования. Во всем помогают военным и консультируют.

Михаил Бегман отметил, что "Уралвагонзавод" представил на параде танк Т-14 и БМП Т-15 с новым 57-миллиметровым вооружением "Кинжал", танки Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков "Терминатор". Кроме того, по Красной площади проехали Т-72Б3, на которых установлена дополнительная защита, Т-80БВМ, боевые машины "Деривация-ПВО" и самоходки "Коалиция-СВ".

Светлана Цыганкова