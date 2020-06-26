Правительство Испании одобрило закупку первых 348 ББМ VCR с колесной формулой 8x8

ЦАМТО, 25 июня. Кабинет министров Испании одобрил подписание контракта на поставку ВС страны первой партии серийных боевых бронированных машин VCR (Vehiculos de Combate sobre Ruedas) с колесной формулой 8x8.

Министерство обороны Испании заявило, что контракт будет заключен, как ранее и планировалось, в августе этого года. Стоимость продажи оценивается в 2,083 млрд. евро. Соглашение предполагает поставку 348 ББМ. Поставки будут выполняться в течение десяти лет до 2030 года.

Средняя многоцелевая боевая бронированная машина должна отличаться высокими уровнем защиты, огневой мощью и мобильностью, что обеспечит их быстрое развертывание в любом регионе проведения операций. Техника будет оснащена необходимыми боевыми системами, вооружением, средствами обнаружения и защиты, системами связи и управления.

Опытные образцы пройдут оценку в составе легкой пехотной бригады иностранного легиона СВ Испании (ориентировочно испытания начнутся в конце 2020 года или начале 2021 года). Поставка первых серийных ББМ "Драгон" СВ Испании начнется в первой половине 2022 года.

Новые ББМ позволят заменить устаревшую технику, срок службы которой истек, к примеру, средние ББМ BMR (Blindados Medios sobre Ruedas) и VEC (Vehiculos de Exploracion de Caballeria).

Реализуя проект, правительство Испании стремится сохранить возможности разработки бронетехники в Испании. Не менее 70% работ по программе должны выполнить предприятия национальной промышленности. Контракт также является гарантией бесперебойного технического обслуживания и модернизации бронемашины "Драгон" в перспективе, поскольку срок их эксплуатации должен составить не менее 40 лет.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года правительство Испании одобрило подписание министром обороны Маргаритой Роблес с компанией Santa Barbara Sistemas контракта на приобретение первой серийной партии бронированных машин VCR с колесной формулой 8x8. Согласно его условиям, ВС Испании должны были получить 348 новых ББМ VCR, созданных на базе бронемашины "Пиранья-5" в 13 различных конфигурациях, а также соответствующие компоненты (вооружение, защита, датчики, системы связи и командования и управления) и логистическую поддержку. Стоимость контракта оценивалась в сумму 2,083 млрд. евро, которые предполагалось выплатить траншами в течение 2019-2030 гг. В общей сложности СВ Испании тремя траншами планируют приобрести 998 серийных бронемашин VCR. На втором этапе проекта дополнительно должны быть закуплены 365 машин, а на третьем – 285 машин. Общая стоимость покупки 998 ББМ оценивается в 3,836 млрд. евро.

Тем не менее, в декабре 2019 года правительство Испании аннулировало контракт, решив, что окончательное предложение Santa Barbara Sistemas является "неприемлемым" по техническим, эксплуатационным и экономическим причинам. 27 декабря 2019 года министр обороны Маргарита Роблес объявила, что Испания повторно объявит тендер на поставку ББМ.

В мае 2020 года Маргарита Роблес подписала разрешение о создании совместного предприятия в составе четырех национальных компаний (Indra Sistemas, Santa Barbara Sistemas, Sapa Placencia и Escribeano Mechanical & Engineering) для реализации поставки ВС Испании машин VCR.