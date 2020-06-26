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ЦАМТО

На форуме "Армия-2020" рассмотрят новые критерии отбора талантливой молодежи

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Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 25 июня. Развитие системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями для привлечения к научным исследованиям в интересах повышения обороноспособности страны обсудит профессиональное сообщество в рамках мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020".

Представители Военного инновационного технополиса "ЭРА" вместе с экспертами со всей России рассмотрят предложения по созданию и внедрению перспективной системы отбора талантливой молодежи, а также сформулируют систему стимулирования одаренных детей для привлечения к научно-технической деятельности.

Отдельной темой дискуссий станет роль и значение русских и советских ученых в истории отечественного образования.

К участию в дискуссиях приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, детско-юношеских объединений научно-технического творчества и детских технопарков.

Для привлечения организаций и структур, осуществляющих дополнительную подготовку в центрах молодежного инновационного творчества, планируется использовать формат дистанционного участия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 23 по 28 августа на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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