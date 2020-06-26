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Военное обозрение

Названы новые сроки восстановления подводного аппарата «Лошарик»

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Источник изображения: topwar.ru

Восстановление атомного глубоководного аппарата АС-31, более известного под своим неофициальным названием «Лошарик», начнут со следующего года. И хотя ранее выгрузить активную зону атомного реактора спецподлодки планировали провести в этом году, работы пришлось перенести на следующий.

Эту информацию агентству ТАСС рассказали два источника.

Подводный обитаемый аппарат АС-31 доставили после пожара в Центр Судостроения (ЦС) «Звездочка» осенью прошлого года. По сообщению одного из источников, перенос сроков его восстановления связан с тем, что перед ним на очереди для проведения восстановительный работ стоит другой глубоководный аппарат предыдущей модификации – АС-15. В 2000 году он во время аварии на подводной лодке «Курск» принимал участие в поисково-спасательной операции.

Второй источник подтвердил эту информацию, заявив, что АС-31 – не единственный атомный глубоководный аппарат, который отправлен в ЦС «Звездочка» для выгрузки активной зоны реактора и дальнейших ремонтных работ.

В пресс-службе судоремонтного предприятия комментировать эту информацию на данный момент не стали.

В июле 2019 года на глубоководном аппарате «Лошарик» произошел пожар, из-за которого погибло 14 офицеров-подводников.

Фото "ВО" (2019 год):

Источник изображения: topwar.ru

Погибшие похоронены в Санкт-Петербурге.

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Звездочка
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