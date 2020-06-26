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Российская газета

На Камчатке расчеты "Панцирь-С" отразили "удар" с воздуха

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ЗРПК «Панцирь-С1» во время отражения авиаудара условного противника
ЗРПК «Панцирь-С1» во время отражения авиаудара условного противника.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

На Камчатке прошло тактическое учение расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Личный состав подготовил перебазировался на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. На марше охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника.

Прибыв на позиции, расчеты замаскировали технику и заступили на дежурство по охране назначенного объекта.

- После выполнения задач по отражению удара условного воздушного противника, зенитчики, не прекращая наблюдения за воздушным пространством в зоне ответственности, на месте поочередно произвели пополнение боеприпасов, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В тренировке участвовали более 50 военнослужащих и восемь единиц специальной техники.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
Военные учения
ТОФ
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