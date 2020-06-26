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Военное обозрение

В Индии создан комитет по проверке «необоснованной и неприемлемой» цены автоматов АК-203

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Источник изображения: скрин YouTube/концерн "Калашников"

В индийской прессе появились публикации о том, что возникли «некоторые трудности» при реализации контракта на приобретение у России и сборку на индийских заводах автоматов Калашникова одной из новых серий. Речь идёт об автоматах АК-203, часть которых Индия закупает напрямую, а часть (причём основную) готовится собирать на собственных предприятиях по российской лицензии.

В издании The Times of India обозреватель Раджат Пандит утверждает, что в Нью-Дели пришли к выводу о «завышенной цене».

Из статьи индийского автора:

Министерство обороны в этом месяце было вынуждено создать комитет по смете расходов из-за «необоснованной и неприемлемой» цены, указанной совместным индийско-российским предприятием для производства автоматов АК-203 - новых версий знаменитого АК-47. Штурмовые винтовки должны проходить сборку на заводе Корва в штате Уттар-Прадеш.

В издании заявлено, что министр обороны Индии Раджнат Сингх обсуждал «нерешённые вопросы по автомату» в ходе своего визита в Россию, где он встречался с российским коллегой Сергеем Шойгу и зампредом правительства Юрием Борисовым.

Из статьи:

Комитет по калькуляции в составе пяти человек, созданный министерством обороны 11 июня на основании особого положения Процедуры закупок для обороны, призван установить «разумную цену» для изготовления базовой версии автомата под патрон 7,62x39 мм. Совместное предприятие IRRPL было создано в феврале 2019 года между Советом директоров индийского завода по производству боеприпасов и российской компанией «Росонборонэкспорт», а также компанией «Калашников». Оно должно будет предоставить информацию о ценах комитету по калькуляции.

Индия заказала около 700 тысяч автоматов АК-203. Теперь, если верить источнику, министерство обороны Индии вдруг захотело снизить первоначальную стоимость контракта. Связано это якобы с тем, что в 2020 году, как подчёркивают в оборонном ведомстве Индии, ситуация в мировой экономике существенно изменилась.

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