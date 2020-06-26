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Известия.ru

Эксперт назвал причины невозможности жить на Луне и Марсе

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

Люди не смогут жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, рассказал в четверг, 25 июня, заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

«С точки зрения радиации, в Солнечной системе, кроме Земли, нет нигде благоприятных областей для жизни человечества. Земля — наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По его словам, доза радиации на Луне в 400 раз превышает этот показатель на Земле, на Марсе радиация в 1,5 раза ниже, чем на Луне. При этом на обоих объектах Солнечной системы есть галактическое космическое излучение, которое вредит здоровью человека.

13 апреля российский ученый оценил перспективы колонизации Марса. Он также рассказал, что Луна подойдет для «тренировок» жизни на других планетах.

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Луна
Марс
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