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Известия.ru

«Ростех» сообщил о создании нового комплекса для управления огнем артиллерии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В России создан новый комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А», он прошел государственные испытания. Об этом 24 июня рассказал «Интерфаксу» представитель госкорпорации «Ростех».

Аппарат за год создал холдинг НПО «Высокоточные комплексы». «Работы велись за собственные средства предприятия-разработчика — АО «ВНИИ «Сигнал», — добавил он.

В настоящее время заключен первый госконтракт на поставку комплекса управления в войска.

«Планшет-А» построили на отечественной элементной базе, включая процессор. Он обеспечивает быстрое развертывание подразделения артиллерии, проводит расчет установок для стрельбы и их корректировку, управляет всеми видами минометов, РСЗО и буксируемой артиллерии.

«Стыкуется со всеми отечественными приборами наблюдения и разведки», — добавил представитель «Ростеха». Презентация комплекса запланирована на форуме «Армия-2020».

Ранее в среду в Ростехе рассказали о модернизации ракетных комплексов «Искандер-М». В марте президент России Владимир Путин рассказал о создании «Искандеров». По его словам, «пришла группа молодых людей» и сделала этот комплекс.

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