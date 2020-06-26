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Известия.ru

Летчики «Стрижей» поделились эмоциями после парада Победы

Разделы: Авиация
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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Летчики пилотажной группы «Стрижи» поделились эмоциями от военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие состоялось в Москве в среду, 24 июня.


Командир пилотажной группы Денис Кузнецов и летчик Дмитрий Зубков принимают участие в военных парадах на Красной площади не первый раз. Однако, несмотря на опыт участия в таких мероприятиях, «они проходят всегда с трепетом для души», признался Кузнецов.

«Для меня большая честь. <…> Я благодарен ветеранам и всем тем, кто приближал эту Великую Победу, кто подарил нам это мирное небо над головой», — цитирует Зубкова РЕН ТВ.

16 авиационных групп закрывали парад Победы в Москве. Открыли воздушную часть вертолеты армейской авиации, за ними следовали воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации, а также самолеты оперативно-тактической авиации.

В заключительной части над Красной площадью пролетели самолеты оперативно-тактической авиации, группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи», а группа из шести штурмовиков Су-25 нарисовала в небе российский триколор дымами белого, синего и красного цветов.

Перед началом парада президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы и отметил, что «народ СССР смог победить тотальное зло и мы обязаны беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне».

Ранее парад оценили ветераны и глава государства.

О боевой технике, которую не покажут на параде, но без которой выиграть войну было бы невозможно, — в спецпроекте «Известий» «Машина времени» https://parade75.iz.ru/

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Персоны
Путин Владимир
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