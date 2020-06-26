Трамп распорядился ускорить производство композитных материалов для гиперзвуковых ракет

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружия.

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил применить закон об оборонном производстве, чтобы ускорить получение высокотемпературных композитных материалов для ракет.

В меморандуме для главы Пентагона Трамп пояснил, что такие материалу нужны "для гиперзвуковых ракет, ракет стратегического назначения, космических ракет".

"Все это нужно для национальной обороны", - подчеркнул президент.

Трамп определил, что без его вмешательства и применения закона об оборонном производстве "промышленность США не будет способна вовремя предоставить нужные производственные мощности для высокотемпературных и сверхвысокотемпературных композитных материалов".