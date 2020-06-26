Под крышей дыма своего: вертолёты спецназа получат надежную защиту

Вертолеты для спецназа получат универсальную защиту. Бортовой комплекс самообороны спасёт Ми-8АМТШ-ВН не только от ракет, но и от гранатометов и пуль стрелкового оружия. Также новинка позволит обнаруживать радары и позиции ПВО противника. Инновационной функцией комплекса станет возможность постановки плотных дымовых завес для прикрытия высадки и эвакуации бойцов. По мнению экспертов, такое оборудование необходимо и другим вертолётам — оно поможет уменьшить потери от переносных зенитных ракетных комплексов.

Вертолеты для спецназа получат универсальную защиту. Бортовой комплекс самообороны спасёт Ми-8АМТШ-ВН не только от ракет, но и от гранатометов и пуль стрелкового оружия. Также новинка позволит обнаруживать радары и позиции ПВО противника. Инновационной функцией комплекса станет возможность постановки плотных дымовых завес для прикрытия высадки и эвакуации бойцов. По мнению экспертов, такое оборудование необходимо и другим вертолётам — оно поможет уменьшить потери от переносных зенитных ракетных комплексов.

На базе «Витебска»

Принято принципиальное решение по оснащению вертолетов Ми-8АМТШ-ВН уникальным бортовым комплексом самообороны (БКО), рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе и Минобороны. Помимо защиты от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и обнаружения вражеских радаров он сможет мгновенно выставлять аэрозольные дымовые завесы для прикрытия погрузки и выгрузки десанта. Техническое задание на новую систему уже утверждено, сейчас идет ее разработка. Ми-8АМТШ-ВН предназначены для заброски, эвакуации, а также огневой поддержки подразделений спецназа.

Комплекс создаётся на базе универсального БКО «Витебск» и получил обозначение Л370В8ВН (техническое задание есть в распоряжении «Известий). Новинка может обнаруживать пуск ракет с инфракрасными и тепловыми головками самонаведения и сбивать их с курса помехами и ложными целями. Сумеет он также засекать вражеские радары, определять направление, откуда они облучают вертолёт, тип РЛС или зенитного комплекса и режим их работы.

Для постановки дымовой завесы разрабатывают специальные 50-миллиметровые дымовые патроны с аэрозолем. Подобные заряды уже используют на современной наземной бронетехнике. Среди их преимуществ — быстрая установка плотной дымзавесы, которая защищает, в том числе, и от тепловизионных приборов.

Усовершенствованная система самообороны была бы актуальной и для других вертолётов, которые находятся в зоне боевых действий, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. По его мнению, она позволит значительно сократить потери армейской авиации.

— Если оборудование покажет свою эффективность, возможно, его станут устанавливать не только на новый Ми-8АМТШ, — рассказал эксперт «Известиям». — Огонь ПЗРК и других средств с земли был серьезнейшей проблемой для экипажей и в Афганистане, и во время других военных конфликтов. Потери происходили, в основном, из-за того что не сразу обнаруживали пуски ракет. Запас тепловых и инфракрасных «ловушек» ограничен, и их нельзя отстреливать на всём пути следования. Обычно это делали непосредственно в процессе работы над целью. А стрелять по вертолету могут в любом месте. Теперь, если пилоты будут предупреждены об атаке вовремя, они успеют совершить противоракетный или противозенитный манёвр.

Бронированный «Сапсан»

Новейшие Ми-8АМТШ-ВН разрабатывают в рамках опытно-конструкторской работы «Сапсан». В их техническом облике были учтены многие пожелания спецназа. Постройка первых двух экземпляров уже ведется, начало их испытаний запланировано на осень.

Как ранее писали «Известия» сейчас для сил специальных операций создаётся два новых варианта транспортно-боевого Ми-8АМТШ. Оба предназначены для перевозки спецназа и поддержки его огнём. Решение об их инициативной разработке завод имени Миля принял в 2017 году. Тактико-техническое задание подписано министром обороны и гендиректором АО «Вертолёты России» в июле 2018 года.

В отличие от обычных транспортников машины получат бронирование не только кабины экипажа и основных систем. В «Сапсане» обеспечат инновационной облегчённой защитой всю кабину спецназа, прикрыв его от огня стрелкового оружия.

Ключевой особенностью Ми-8АМТШ-ВН станет значительно усиленное вооружение. Один из вариантов будет нести в основном неуправляемое оружие. Другой предназначен для огневой поддержки и получит управляемые дальнобойные ракеты. Кроме сверзвуковых «Атак» модификация Ми-8 сможет применять также перспективные «изделия 305» с дальностью в 15-20 км. Оба вертолета оснастят арсеналом из подвешиваемых на них пулеметов, авиационных пушек и даже крупнокалиберных авиабомб.

Машины оснастят современной обзорной оптико-электронной станцией ГОЭС-321МК с тепловизионным каналом. Сейчас такие устанавливают на ударные Ми-35М. Стрелок-оператор получит обзорно-прицельную систему ОПС-24Н-1Л с лазерной системой наведения ракет.