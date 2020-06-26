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Интерфакс-АВН

Трамп обещает добиться от стран НАТО достаточного финансирования обороны

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: © AP Photo, Vadim Ghirda

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пообещал, что не успокоится, пока не добьётся от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону.

"Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, сейчас, помимо США свои финансовые обязательства, касающиеся обороны, полностью выполняют только восемь стран НАТО. В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая ещё далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

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Германия
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Персоны
Трамп Дональд
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