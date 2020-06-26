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Интерфакс-АВН

SpaceX собирается запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink

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Спутники системы Starlink на диспенсере в космосе, 24 мая 2019 года. SpaceX
Спутники системы Starlink на диспенсере в космосе, 24 мая 2019 года. SpaceX.
Источник изображения: warspot.ru

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Американская компания SpaceX в четверг планирует осуществить запуск на орбиту очередной партии из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает специализированный американский космический сайт NASASpaceflight.

В рамках старта, который планировался еще 23 июня, помимо спутников Starlink ракета Falcon 9 компании SpaceX должна вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6, которые были спроектированы американской компаний BlackSky для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

По данным Космического центра NASA имени Джона Кеннеди во Флориде, десятый запуск 60 спутников Starlink должен состояться в четверг в 16:34 по времени Восточного побережья США (в 23:34 мск) со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал. Однако благоприятные погодные условия для пуска составляют не более 60%.

Как сообщалось, последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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