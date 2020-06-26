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Известия.ru

Трамп заявил о планах перебросить часть войск США из Германии в Польшу

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds/Keystone Press Agency

США перебросят часть своего военного контингента из Германии в другие страны Европы, в том числе в Польшу, заявил президент США Дональд Трамп 24 июня в ходе встречи с польским лидером Анджеем Дудой.

Трамп отметил, что Варшава не раз просила увеличить военное присутствие США на своей территории и готова за это платить.

«При уменьшении численности войск в Германии силы будут направлены в разные места Европы, и Польша — одно из них», — сказал Трамп на пресс-конференции.

В то же время он указал, что, несмотря на планы усилить присутствие на польской территории, Вашингтон рассчитывает хорошо ладить с Россией.

Дуда, в свою очередь, подтвердил, что в ходе переговоров просил американского президента не выводить военных из Европы, а лучше направить их в Польшу.

Накануне СМИ узнали, что Дуда и Трамп также обсудят вероятность переброски 30 истребителей F-16 в Польшу.

При этом из Германии в страну направят командование 5-го корпуса армии США из Кентукки (у него в ФРГ штаб-квартира), а также до 2 тыс. американских военных, а не 1 тыс., как планировалось ранее.

В начале июня Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии с 35 тыс. до 25 тыс. человек, если страна не заплатит за их размещение.

В ответ демократы внесли в конгресс законопроект, предполагающий запрет на финансирование вывода войск. Законодатели выразили уверенность, что европейских союзников необходимо «защищать» от «угрозы» со стороны России, Ирана и КНДР.

18 июня посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить запугивать американцев и европейцев несуществующей «российской угрозой».

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Страны
Германия
Иран
КНДР
Польша
Россия
США
Продукция
F-16
Персоны
Трамп Дональд
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