NASA присвоит своей штаб-квартире имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон

Джексон начала свою карьеру в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в штате Вирджиния в 1950-х годах

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) присвоит своей штаб-квартире в Вашингтоне имя первой в ведомстве афроамериканки-инженера Мэри Джексон. Об этом сообщил в среду у себя в Twitter директор американского ведомства Джеймс Брайденстайн.

"Штаб-квартира NASA будет называться штаб-квартирой NASA имени Мэри Джексон. Мэри Джексон была первой афроамериканкой-инженером NASA", - написал он. "С нетерпением жду проведения официальной церемонии присвоения имени", - добавил глава NASA.

В распространенном сообщении пресс-службы американского космического ведомства отмечается, что Джексон, которая была математиком и аэрокосмическим инженером, начала свою карьеру в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в штате Вирджиния в 1950-х годах. "Мэри Джексон входила в число очень значимых женщин, которые помогли NASA преуспеть в деле отправки американских астронавтов в космос", - говорится в заявлении Брайденстайна.

Джексон относится к группе темнокожих сотрудниц NASA, которых принято называть "Скрытыми фигурами". В 2016 году вышла одноименная книга Марго Ли Шеттерли о ней и ее коллегах Кэтрин Джонсон и Дороти Воган, а затем в том же году снят фильм. В ленте режиссера Теда Мелфи рассказывается о реальных событиях 1969 года, когда был реализован проект Mercury и осуществлен полет космического корабля Apollo-11 на Луну. Фильм получил три номинации на "Оскар", в том числе и в категории "Лучший фильм года".