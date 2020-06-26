Вирус в войска не пройдет

К середине июля весенняя призывная кампания будет завершена

В весенний призыв в армию из Владимирской области уйдут более 1400 новобранцев. Владимирцы будут служить на флоте, в инженерных частях, ВДВ, ВКС. Десять «самых-самых» отправятся в Президентский полк. Есть заявка на новобранцев и от спецназа ГРУ. Об этом «НВО» сообщил военный комиссар Владимирской области генерал-майор Олег Кувшинов.

Особая кампания

Несмотря на COVID-19, Владимирский областной военкомат намерен выполнить план на весенний призыв – 2020 в полном объеме. Впрочем, как и в предыдущие годы. «Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска, будут проведены в установленном порядке в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», – комментирует генерал-майор Олег Кувшинов.

В городах и весях, где объявлен карантин (во Владимирской области это Петушинский район, г. Кольчугино, поселки Золотково и Мезиновский Гусь-Хрустального района), молодых людей не тревожат: призывного ресурса региона на выполнение задания хватит и без них. С остальными же идет работа по особому плану. «Все сотрудники областного военкомата прошли обучение, подготовились. Все настроены работать, и паники нет. В принципе коронавирус ничего не изменил, разве что идет задержка по времени – минут на 20–30, – говорит начальник отдела призыва областного военного комиссариата подполковник Виктор Долголаптев. – Командиры частей тоже готовы принять призывников. Старшие команд уже назначены и планово проходят обследования, чтобы прибыть к нам здоровыми».

Палатки ожидания

На входе в областной сборный пункт предостерегающее объявление «Без масок вход запрещен». Посетителей пускают по одному – связь по домофону, ожидать велено у ворот с соблюдением социальной дистанции. В дни, когда идет отправка призывников в воинские части, режим входа-выхода и перемещений по территории еще более строгий.

Асфальт возле здания разлинован: солдаты из владимирского гарнизона меняют временные красные полосы из изоленты, обозначающие безопасное расстояние до собеседника, на «капитальные», из масляной краски.

«Мы постарались так организовать маршрутизацию, чтобы работники военкомата, не задействованные в кампании, не пересекались с призывниками, – рассказывает Виктор Долголаптев. – Разделяем потоки, сократили количество посетителей в сутки. Машины районных военкоматов, на которых прибывают призывники, оставляем за периметром. Провожающие родственники и друзья на сборный пункт тоже не допускаются. Радует, что наши люди к этим мерам относятся с пониманием».

Первая команда владимирских призывников отправилась к месту службы в Муром 20 мая: в гвардейскую инженерно-саперную бригаду уехали десять человек. Каждый из парней прошел тестирование на профпригодность. Спецы оценивали особенности мышления молодых людей, их уровень интеллекта, эмоционально-волевую устойчивость и тип темперамента. Но прежде чем пройти через сито профотбора, призывникам нужно было преодолеть отбор медицинский. Сейчас в этом вопросе появились «коронные» нюансы.

Во дворе установлены «палатки ожидания»: пока медики не объявят результаты проверки на COVID-19, молодые люди не попадут на сборный пункт. Для тех, у кого тест на вирус оказался положительным, – отдельная палатка, для новобранцев с «подозрительной» температурой – тоже.

«Пистолет» ко лбу

Экспресс-тесты на COVID-19 у новобранцев берут в лаборатории. Вход – отдельный.

По распоряжению Генштаба тестирование проводит специально обученная бригада. Врач-инфекционист и три медсестры из местного госпиталя встречают будущих защитников Отечества во всеоружии. Медики – в защитных очках, масках и перчатках.

Первое испытание – пистолет-термометр ко лбу. Затем опрос: как самочувствие, не было ли контакта с больными, не выезжал ли юноша в другие регионы? Сознательность, говорят в военкомате, у нынешних призывников на высоком уровне, отвечают честно, без утайки.

Следующий этап – анализ крови на COVID-19. Результат тестирования на вирус становится известен уже через 30 минут. Отечественные тест-систем ы дают расклад сразу по трем позициям: здоров, болен или уже переболел и накопил антитела к «короне». Больных, по счастью, пока не обнаруживалось, переболевших тоже. Кстати, такая же ситуация не только среди призывников, но и сотрудников военкомата – их тоже тестируют, причем регулярно, раз в десять дней. От представителей частей, прибывших за призывниками, также потребуют справку о состоянии здоровья. Причем тест на коронавирус старшие команд должны сдать не ранее чем за два дня до прибытия во Владимир. Результат, понятное дело, должен быть отрицательным. На месте – снова тест и термометрия.

«Минобороны предпринимает беспрецедентные меры безопасности, – говорит начальник владимирского центра военно-врачебной экспертизы Наталья Белова. – Еще до активной фазы призыва мы дополнительно закупили маски и перчатки, дезсредства, бактерицидные лампы. Регулярно проводим дезинфекцию, проветриваем помещения. Здание, прилегающая территория, транспорт тоже обрабатываются. Накануне отправки ребят в часть вызываем команду химзащиты. Температура тела у новобранцев отслеживается постоянно: в районном военкомате, на областном сборном пункте, непосредственно перед погрузкой в транспорт... По приезде в часть ребята уходят на двухнедельный карантин и температуру им измеряют три раза в сутки!»

Медики из группы риска

После проверки на вирус – штатный медосмотр, опять же с соблюдением социальной дистанции. Новобранцам измеряют рост и вес, артериальное давление. Между врачебными кабинетами молодые люди снуют в трусах и носках, но в масках. Без масок на прием не попадешь... Вирус, однако.

Проблемы с медицинским обследованием новобранцев во Владимирской области возникают в каждый призыв. В частности, не хватает врачей-специалистов. По словам председателя военно-врачебной комиссии Натальи Беловой, вакантны 50% ставок ВВК, да и имеющиеся в штате доктора по возрасту уже давно должны быть на заслуженном отдыхе. «Из восьми врачей четверо – люди очень возрастные. Старшему – 76, остальным – около 70, – вздыхает Наталья Борисовна. – Работают не за деньги, за идею!»

Вопрос с недостатком кадров для проведения призывной кампании решается через обращения в областной Департамент здравоохранения. Военкомат шлет заявки на ЛОРа, невролога, хирурга, стоматолога, психиатра...

За сутки медики принимают от 30 до 80 человек. Обследования проходят не только призывники, но и военнослужащие по контракту, будущие абитуриенты военных вузов. Правда, для их освидетельствования предусмотрены определенные дни недели – потоки не пересекаются.

Социальный лифт в погонах

В коридоре разговорились с призывниками. Иван Дмитриев и Глеб Шевелев в этом году получили дипломы Владимирского авиамеханического колледжа. В отличие от выпускников школ объявленные президентом послабления на них не распространяются – свою учебную отсрочку юноши использовали для средне-специального образования, в вуз теперь только после службы. Впрочем, ребята не горюют, в армию идут осознанно.

«Не понимаю, почему так службы опасаются. Чего бояться? – недоумевает Глеб. – Я из офицерской семьи и тоже хочу быть офицером». У дипломированного юриста Глеба – наполеоновские планы. Срочная служба для него – возможность узнать свою будущую профессию изнутри, еще раз проверить себя. Уже через полгода он предполагает подать рапорт командованию о желании поступать в военное училище – Краснодарское авиационное.

Иван о военной карьере не грезит, но службу в армии считает почетной обязанностью. «У меня все служили, отец и прадед воевали. Отец был в Афганистане, исполнял интернациональный долг. Прадед Алексей Алексеевич Дмитриев прошел Гражданскую и погиб в 1941-м под Москвой. Так что у меня и мыслей не было откосить... Армия, как мне кажется, воспитывает самостоятельность. И конечно, к службе надо готовиться, в том числе и физически. Я, например, в секцию бокса ходил».

Иван хотел бы попасть в ВДВ, а Глеб – в спецназ ГРУ. Подполковник Долголаптев говорит, что никаких препятствий для этого не видит: ребята крепкие, психологически устойчивые. Но приказ есть приказ – куда пошлют, там и будут служить.

Хлоргексидин в дорогу

Форму и сухой паек новобранцы, как обычно, получают в военкомате. Но и тут коронавирус внес свои коррективы. В дорогу призывникам выдают маски из расчета одна маска на каждые два-три часа пути и дезраствор – хлоргексидин.

Есть изменения и в доставке к месту службы. Общественным транспортом в условиях пандемии пользоваться нежелательно. «В Муром, Нижний Новгород, Рязанскую и Ивановские области и другие близлежащие регионы наши призывники поедут на автобусах воинских частей, – поясняет начальник отдела призыва Владимирского областного военного комиссариата Виктор Долголаптев. – Если нет возможности использовать автотранспорт, тогда по железной дороге, но с соблюдением необходимых санитарных мер: не более 27 человек в вагоне. По приезде сразу с перрона – в транспорт части. Если требуется пересадка, например, в Москве, то с вокзала на вокзал команду перевезет автобус Западного военного округа». Транспорт перед отправкой призывников еще раз продезинфицируют. У новобранцев еще раз проверят температуру и... в путь-дорогу.

К середине июля весенняя призывная кампания, проводимая в условиях особых санитарных норм, будет завершена. Но если эпидемиологическая обстановка не изменится, то осенний призыв, как говорят в военкомате, пройдет в том же режиме.

Евгения Арефьева