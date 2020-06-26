Казахстан получил еще четыре вертолета Ми-35М

Как сообщило 23 июня 2020 года министерство обороны Казахстана, четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М поступили на авиационную базу военно-воздушных сил Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения в вооруженных силах. Поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между министерством обороны Казахстана и предприятием "Рособоронэкспорт".

Один из четырех новых полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолетов Ми-35М (бортовой номер "09 красный"). Шымкент, 22.06.2020 (с) министерство обороны Казахстана

Со стороны bmpd укажем, что, судя по фотографиям, Казахстан получил четыре вертолета Ми-35М с красными бортовыми номерами с "09" по "12". Видимо, данные вертолеты были поставлены по контракту, заключенному в 2018 году. Вероятно, как, и предыдущие вертолеты этого типа, они поступили на 602-ю авиационную базу Сил воздушной обороны Казахстана в Шымкенте (Чимкенте).

Ранее Казахстан получил восемь вертолетов Ми-35М нового производства АО "Роствертол". Первые четыре вертолета (красные бортовые номера с "01" по "04") были поставлены по контракту 2015 года в декабре 2016 года. Еще четыре вертолета по контракту 2016 года были поставлены в конце 2018 года (красные бортовые номера с "05" по "08").

Четыре новых полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолета Ми-35М. Шымкент, 22.06.2020 (с) министерство обороны Казахстана