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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Политическая авантюра Трампа и Дуды разрушит европейскую систему безопасности

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Учения НАТО
Учения НАТО.
Источник изображения: www.belvpo.com

Президент США Дональд Трамп намерен на треть сократить численность американских войск в Германии. Официальные подробности этого плана пока не известны. По данным газеты The Wall Street Journal, к сентябрю страну должны покинуть 9,5 тысяч из размещенных в ней 34,5 тысяч американских военнослужащих, а часть из них – переместиться в Польшу.

С точки зрения военных, планы Трампа трудно будет реализовать до сентября. Сколько времени надо только на подготовку такого процесса, можно видеть на примере учения “Defender Europe – 20”. Так, планирование переброски 25 тыс. военных с техникой из Америки в Европу заняло несколько месяцев, и сама операция должна была проводиться на протяжении еще трех-четырех месяцев. И это – не совсем подходящий пример, поскольку учения касались непосредственно военнослужащих, которые потом вернутся в места постоянной дислокации.

Сегодня на территории Германии расположены пять из семи американских гарнизонов в Европе (два других находятся в Италии и Бельгии).

Американский гарнизон в Баварии должен обеспечивать логистическую поддержку войск, направляющихся на восточно-европейский театр военных действий. В этом смысле сокращение его не на пользу Альянсу. Без материально-технического обеспечения с территории Германии не может быть и речи о том, чтобы эффективно провести операцию на восточном фланге НАТО.

В ходе маневров “Defender Europe – 20” Германии как раз и была отведена роль логистического центра. Поэтому очевидно, что на ее территории должны остаться подразделения обеспечения.

Если рассматривать вероятное перемещение части американского контингента из Германии в Польшу, следует вспомнить подробности подписанного Варшавой еще в прошлом году соглашения с Вашингтоном об увеличении численности американского контингента на своей территории на 1 тыс. человек и предложение заплатить за дополнительную инфраструктуру для их размещения.

Согласно этой договоренности Польши и США, американское военное присутствие должно оставаться длительным ротационным (было употреблено слово enduring вместо permanent). В совместной декларации о сотрудничестве в области обороны были обозначены следующие шаги:

  1. Создание в Польше передовой штаб-квартиры американской дивизии. Речь идет о расширении передового командного элемента (MCE) в Познани.
  2. Создание и совместное использование вооруженными силами США и Польши Центра боевой подготовки (ЦБП) в Дравско-Поморске, и, в конечном счете, в нескольких других местах в Польше. Это упростит США длительное присутствие соединений на польской территории и, возможно, разгрузит крупнейший полигон «Графенвер» в Германии.
  3. Создание в Польше разведывательной эскадрильи, оснащенной БПЛА MQ-9 Reaper.
  4. Создание аэропорта для обеспечения высадки американских сил, прибывающих в Польшу на учения или в случае чрезвычайных ситуаций.
  5. Создание территориальной группы поддержки (area support group), которая будет обеспечивать существующие и будущие силы США в Польше.
  6. Создание потенциала спецназа США в Польше для поддержки воздушных, наземных и морских операций. Ранее в СМИ сообщалось, что речь может идти о перемещении в Польшу дополнительных сил американского спецназа, например из Германии, вместе со снаряжением и техникой, что после заявлений Трампа о сокращении контингента в Германии очень вероятно.
  7. Создание инфраструктуры в поддержку присутствия бронетанковой бригадной боевой группы, бригады армейской авиации и батальона боевого обеспечения США.

Как мы видим, пункты 2 и 6 вполне могут быть реализованы за счет перемещения войск из Германии в Польшу.

В среду 24 июня предстоит очередная встреча президентов США и Польши и, как стало известно, будут уточняться выше упомянутые договоренности прошлого года и увеличение американского контингента уже не на тысячу, а на две тысячи военнослужащих.

Среди прочего речь пойдет о переброске в Польшу самолетов F-16 480-й истребительной эскадрильи с базы в Шпангдалеме. Это подразделение из состава 52-го истребительного авиакрыла насчитывает 30 самолетов F-16. Личный состав подразделения неоднократно на ротационной основе базировался в Ласке, как передовой авиационный отряд Aviation Detachment. Кроме того, за последние годы Пентагон потратил миллионы долларов на модернизацию аэродрома этой авиабазы и он готов к приему дополнительных сил.

Также планируется обсудить развертывание в Польше оперативной группы штаба 5-го армейского корпуса, который был создан весной этого года в Форт-Нокс (штат Кентукки).

Стоит напомнить, что 5-й АК имеет более чем столетнюю историю. Корпус три раза расформировывался, причем в последний раз – в 2013 году, когда после окончания «холодной войны» было принято решение вывести его из Германии.

Этому боевому потенциалу США в Польше понадобится защита от ракетно-авиационного удара вероятного противника, которую Польша пока обеспечить не в состоянии. Очевидно, что Варшава будет предлагать разместить у себя еще формируемые в Германии дивизион ПВО с ЗРК Avenger и бригаду полевой артиллерии с РСЗО M270 MLRS.

Кроме того, поляки были бы рады принять из Германии батарею ЗРК Patriot, которая с мая 2010 неоднократно дислоцировалась в Моронге (в 60 км от границы с Калининградской областью) или на центральном полигоне ВВС в Устке.

Тем не менее, на военных базах в Польше нет школ, и других социальных “удобств”, которые сегодня есть на базах в Германии и это может осложнить переезд контингента из Германии в Польшу вместе с их семьями.

Поэтому следует учесть возможность передислокации дополнительно двух тысяч американских военнослужащих первоначально без семей на девятимесячную ротацию, как это происходит в настоящее время.

Не исключено, что за ближайшие девять месяцев польская сторона вполне успеет возвести необходимые жилье, школы, магазины и прачечные. После этого ротация американских военнослужащих может плавно перейти в постоянное присутствие войск США в Польше.

В то же время надо четко осознавать, что подобная передислокация многочисленных, а в перспективе и постоянных сил НАТО в Восточную Европу может разрушить систему безопасности в регионе и вынудит Минск и Москву искать пути повышения стабильности. И в случае непреднамеренной эскалации может случиться, что возможными ответными мерами снижения напряженности станет размещение на территории Беларуси батальонных тактических групп региональной группировки войск.


Николай Астровский

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Страны
Белоруссия
Бельгия
Германия
Италия
Польша
Россия
США
Продукция
AN/TWQ-1 ЗРК
F-16
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
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