В Минобороны Германии призвали США помнить об Акте Россия-НАТО

БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что в случае возможного перемещения американских войск из Германии в Польшу важно помнить об Основополагающем акте Россия - НАТО 1997 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить воинский контингент в Германии до 25 тысяч человек. Сейчас в Германии расквартированы 35 тысяч военнослужащих США, 10 тысяч гражданских служащих Пентагона и около 2 тысяч контрактных работников министерства обороны. Трамп заявил, что Германия "нечестно обращается" с США в торговле и "просрочила" платежи в бюджет НАТО. Трамп также задался вопросом, почему США должны тратить деньги на защиту Германии от России, когда Германия покупает российский газ.

"Нужно подчеркнуть, что мы не говорим о двусторонних отношениях Германии и США, а о передислокации сил в рамках альянса. Если войска отправятся в США, то важно сделать так, чтобы это не посылало сигнал снижения интереса к Европе. Если войска будут перемещены в Индо-Тихоокеанский регион, это будет значить новый стратегический интерес США. Если же они будут перемещены по Европе, например, в Польшу, то важно помнить Основополагающий акт Россия - НАТО 1997 года. Это важный документ, особенно когда Россия ведет себя уверенно", - заявила она, выступая по видеосвязи в дискуссии на площадке американского аналитического центра Atlantic Council.

Она подчеркнула, что странам НАТО важно оставаться "физически едиными и что мы придерживаемся соглашений, которые мы подписали".

Крамп-Карренбауэр вновь озвучила свою позицию по критике со стороны США, что Германия якобы недостаточно расходует средства на оборону и сотрудничает с Россией по энергополитике.

"Для меня и для нас в Германии НАТО - это сообщество с общими ценностями. Это не торговая организация, а безопасность не товар. Американские войска и гражданский состав, которые находятся в Германии, - это персонал, который, конечно, обеспечивает безопасность Германии совместно с нашими войсками и нашими европейскими партнерами, но они также здесь из-за коллективной безопасности, они посылают очень, очень сильный сигнал, например, России", - заявила она.