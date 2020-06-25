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РИА Новости

СМИ узнали о сопровождении судов, способных достроить "Северный поток-2"

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Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" (слева) в акватории Калининграда
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" (слева) в акватории Калининграда.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Голенков

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. Российские военные сопроводили суда снабжения "Газпром флота", которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2", пишет EADaily.

В Средиземном море российские суда сопровождал корвет "Василий Быков", следующий в Балтийское море на парад в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Портал отмечает, что от Индийского океана до Суэцкого канала суда вели фрегат "Адмирал Григорович" и буксир "Профессор Николай Муру".

В состав "Газпром флота" входят суда "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко". По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, 24 июня они подошли к Мальте и сделали остановку для дозаправки. Отмечается, что неподалеку находился трубоукладчик Solitaire, который укладывал "Северный поток-2", но остановил работы после принятия американских санкций. "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко" должны прибыть к проливу Гибралтар 30 июня.

В задачи судов "Газпром флота" входит в том числе обеспечение работ при строительстве газопроводов. В немецком порту Мукран находятся российские трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна", способные достроить российский газопровод. Предполагается, что для этого каждому из них понадобится не менее двух судов обеспечения.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке строительства.

В России заявили, что могут завершить проект самостоятельно, например, при помощи трубоукладчика "Академик Черский". Судно уже прибыло в Германию.

Ранее радио Sputnik сообщило, что немецкий посол осудил давление США по "Северному потоку-2".

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