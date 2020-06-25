Госдеп раскрыл итоги переговоров России и США в Вене

Переговоры в Вене позволили России и Соединенным Штатам продвинуться вперед в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения, сообщил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Наши дискуссии в Вене с россиянами были продуктивными, и они, я думаю, продвинули нас вперед в понимании вопросов, в которых мы можем работать совместно, а также тех вопросов, которые могут до сих пор разделять нас", – приводит его слова ТАСС.

Биллингсли заявил, что США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД. "Говоря по-простому, этого (моратория) не будет", – приводит его слова РИА "Новости".

При этом он указал, что Китай не ограничен никакими договорами в этой области. "Мы тоже не собираемся (ограничивать себя)", – сказал спецпредставитель.

Биллингсли сообщил, что второй раунд переговоров США и России по стратегической стабильности может пройти в конце июля – начале августа в Вене. "Это были очень откровенные (дискуссии) и, как я вчера сказал, был достигнут прогресс по запуску рабочих групп", – сказал он.

Спецпредставитель президента США добавил, что Китай вновь получит приглашение на переговоры.

Ранее Биллингсли оценил консультации в Вене как очень конструктивные.

В среду The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В понедельник представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Ольга Никитина