Партия в Турции в своем плане признала Крым в составе России

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. Турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в нем Крым обозначен как российская территория, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

В план также входят другие пункты, как то – ликвидация баз США и НАТО в регионе, признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение мира в Сирии и ее территориальной целостности, прекращение вмешательства США в Ливии.

На совещании выступила председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили.

"Крымскотатарский язык стал официальным. Мы получили права других тюркских народов в России. В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились. За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться", – сказала она.

Аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек заявил на совещании, что турецкие депутаты должны установить отношения с Крымом, а глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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