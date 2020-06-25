"Россия должна понять". Глава МИД ФРГ обратилась с призывом к НАТО

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. НАТО должна выработать отношение к поведению России в международном пространстве, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она назвала "решающим" вопрос того, как следует воспринимать и относиться к РФ. Глава ведомства сделала соответствующие заявления в ходе дискуссии на площадке американского аналитического центра Atlantic Council, которая проходила по видеосвязи.

"Это огромный вызов в Европе и в НАТО. Есть большая разница – если вы немец и живете в Германии, и вы в хорошей ситуации, окружены друзьями, или вы страна, которая имеет общую границу с Россией, или вы страны, подобные североевропейским, балтийским, восточноевропейским странам, которые на ежедневной основе видят нарушения со стороны России", – заявила глава германского военного ведомства, ее слова приводит РИА Новости.

"Есть разница, если вы видите нарушения вашего воздушного пространства, что мы видим в этих местах каждый день, в ваших территориальных водах. Есть разница, если вам приходится иметь дело с хакерскими атаками или дезинформационными кампаниями, например, немецкий бундестаг подвергся хакерской атаке несколько лет назад", – добавил она.

Глава ведомства также рассказала о шагах, которые необходимо предпринять для выработки понимания того, как относиться к России.

"Первый и самый важный шаг на пути к общему стратегическому пониманию – это сделать так, чтобы у нас была скоординированная и согласованная идея о восприятии угрозы, исходящей от России. Россия – важный партнер, важный сосед, люди там замечательные, но мы видим агрессивную, утверждающую себя политику от российского руководства. То, что мы переживаем, – это то, что историческая сфера влияния России, как предполагается, должна быть зафиксирована снова. Россия сделала это на востоке Украины, в Крыму, Россия не уважает право других стран на самоопределение", – сказала Крамп-Карренбауэр.

Она заявила, что Россия должна "четко понять", что Европа и НАТО сильны и последовательны в действиях, а также готовы работать над угрозой, "которая исходит от России". Поэтому концепция сдерживания столь актуальна", – заявила министр.

В то же время она отметила, что будет не против того, чтобы Россия вернулась за стол переговоров, в частности, в вопросе разоружения.

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