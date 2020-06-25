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РИА Новости

США предложили России обсуждать не охваченные СНВ-3 арсеналы

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Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота.
Источник изображения: © AP Photo / Charlie Riedel

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Рабочие группы, о которых РФ и США договорились в Вене, должны охватывать вооружения, не покрытые СНВ-3, заявил в среду журналистам спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Я должен вернуться к замминнистра иностранных дел Сергею Рябкову, чтобы подтвердить это с ним, что мы одинаково понимаем, что было на встрече. Конечно, с нашей точки зрения, мы считаем, что техническая рабочая группа будет покрывать тесно связанные вопросы военного арсенала, не охваченного договором, и доктрину… Мы договоримся по этому поводу", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Так он ответил на вопрос о сообщениях в СМИ, что российская сторона в рамках группы по ядерным арсеналам и доктрине якобы согласилась обсуждать только доктрину.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. По словам Рябкова, следующая встреча с Биллигсли может состояться в конце июля – начале августа.

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Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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